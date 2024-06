Nouveau record historique pour Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo continue de consolider son héritage dans le football de haut niveau en battant un nouveau record.

Cristiano Ronaldo est l'une des vedettes de l'Euro 2024 et l'attaquant portugais a déjà écrit son chapitre dans les livres d'histoire des championnats européens avec Allemagne 2024 qui représente sa sixième participation au tournoi, aucun autre joueur n'ayant jamais réussi cet exploit.

L'article continue ci-dessous

Samedi après-midi à Dortmund, le Portugal n'a pas eu trop de mal à balayer la Türkiye. Sa victoire 3-0 lui permet de remporter le Groupe F et de s'assurer un huitième de finale à Francfort le 2 juillet. Même s'il n'a pas marqué, l'attaquant d'Al Nassr a livré une prestation solide et a offert une passe décisive à Bruno Fernandes, qui n'a eu qu'à balayer le ballon dans le but vide pour inscrire le troisième but de la rencontre.

La passe décisive de Cristiano Ronaldo pour Fernandes est la septième de son histoire au Championnat d'Europe. Elle lui permet non seulement de devenir le plus ancien passeur décisif de l'histoire du tournoi, mais aussi de dépasser Karel Poborsky en tant que meilleur passeur décisif : le joueur tchèque en est à six passes et Ronaldo à sept.

Cristiano détient déjà le record du meilleur buteur de l'histoire de l'Euro avec 14 buts en six tournois. Il tentera d'ajouter à son palmarès en Allemagne, alors que le Portugal affrontera la Géorgie dans son dernier match du Groupe F avant le huitième de finale contre l'un des meilleurs troisièmes.