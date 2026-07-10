« Nous avons nos propres solutions »… Un message de la Suisse à Messi

Le football suisse s’apprête à vivre un moment décisif et historique à Kansas City, aux États-Unis, dimanche à l’aube (4h00, heure de La Mecque), où la Nati défiera l’Argentine en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, une première depuis 1954.

Malgré l’enjeu considérable, le sélectionneur suisse, Mourad Yakin, a affiché un calme olympien et une confiance sereine lors de la conférence de presse tenue ce vendredi.

Interrogé sur les moyens de contenir la menace Lionel Messi et de limiter son influence, Yakin a confié au journal français « L'Équipe » : «Il existe de nombreuses solutions, et nous allons tenter de trouver la meilleure. Nous essaierons de les presser haut et d’éviter de perdre le ballon trop souvent. On peut en parler longtemps, mais c’est sur le terrain que nous devrons faire le travail ; nous avons nos propres solutions.»

Interrogé sur l’effet de la chaleur humide de l’Amérique du Nord, bien éloignée des températures modérées de Vancouver, le technicien a minimisé l’impact de ce paramètre en expliquant : « Nous avons déjà connu ce type de conditions climatiques à San José. Nous avons eu deux jours pour nous acclimater, nous avons une autre séance d’entraînement cet après-midi (vendredi), et nous jouerons le match en soirée ; cette situation n’est donc pas nouvelle pour nous. »

Interrogé sur d’éventuels avantages accordés à l’actuel champion du monde par les arbitres, Yakin a affirmé sa confiance dans l’équité de l’arbitrage, rappelant que la technologie VAR permet de vérifier chaque décision. L’Argentine possède une équipe très forte et très physique, et nous avons déjà affronté une sélection sud-américaine dans ce tournoi, la Colombie. Les joueurs argentins sont intelligents et très passionnés ; nous devrons donc aborder cette rencontre en nous appuyant sur ces mêmes atouts. »

En conclusion, l’ancien défenseur international de 51 ans a dévoilé ses ambitions et son style offensif pour surprendre l’Amérique du Sud, s’appuyant sur les précédents matchs de son adversaire : Nous avons déjà croisé des écoles de jeu très différentes et nous possédons plusieurs options tactiques. Nous avons étudié les matchs d’équipes qui ont affronté l’Argentine ; nous avons notre propre identité et nous la montrerons demain. Mes joueurs aiment beaucoup courir, et nous allons tenter de contrer la pression adverse pour nous frayer un chemin et nous montrer dangereux devant leur but. Nous avons vu, par exemple, que la sélection du Cap-Vert a eu quelques bons moments et des occasions face à l’Argentine, et nous allons nous aussi essayer de créer nos propres occasions. »