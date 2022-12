Nottingham Forest – Chelsea : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Nottingham-Chelsea.

Chelsea veut enchaîner

Pour la reprise de la Premier League, Chelsea (9e avec 24 points), a battu Bournemouth 2-0 à Stamford Bridge.

Les hommes de Graham Potter, qui cherchent à recoller aux équipes de tête, se déplacent sur la pelouse de Nottingham Forest, équipe en grande difficulté (19e avec 13 points) et qui a lourdement chuté à Old Trafford, face à Manchester United (3-2) pour son retour sur les terrains.

Date, horaire et lieu de Nottingham Forest-Chelsea

Date : dimanche 1er janvier 2023

Ville : Nottingham (Angleterre)

Stade : The City Ground

Heure du coup d'envoi : 17h30 heure française

Compétition : 18e journée de la Premier League.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Peter Bankes (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Nottingham Forest-Chelsea ?

En France, la rencontre entre Nottingham et Chelsea sera diffusée sur C+ Foot.

Le streaming pour voir le match Nottingham Forest-Chelsea

En France, il sera de possible de voir le match Nottingham Forest-Chelsea en Streaming sur l'application MyCanal.

Les compositions probables de Nottingham Forest-Chelsea

Pour cette rencontre, Nottingham enregistre le retour de Dean Henderson, qui n'avait pas eu le droit d'affronter Manchester United, lors de la précédente journée, puisqu'il est prêté par l'équipe mancunienne.

Morgan Gibs-White, Cheikhou Kouayaté et Moussa Niakhaté sont blessés et absents pour ce match tandis que Jesse Lingard (ischio-jambier) est incertain.

Du côté de Chelsea, Armando Broja, N'Golo Kanté, Ben Chilwell, Wesley Fofana, Reece James et Ruben Loftus-Cheek sont forfaits.

Les Mondialistes Mateo Kovacic et Hakim Ziyech ont fait leur retour à l'entraînement et pourraient être intégrés au groupe qui fera le déplacement à Nottingham.

L'équipe probable de Nottingham : Henderson - Williams, Worrall, Boly, Lodi - Yates, Freuler, Mangala - Johnson, Awoniyi, Dennis.

L'équipe probable de Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella - Gallagher, Jorginho, Mount - Sterling, Havertz, Pulisic.

Les statistiques à connaître avant Nottingham Forest-Chelsea

● Ce sera la première rencontre de Premier League entre les deux équipes au City Ground depuis 20 février 1999 (victoire 3-1 des Blues).

● Toutes compétitions confondues, Chelsea a remporté ses sept derniers matches contre Nottingham Forest.

● Chelsea n'a perdu qu'un seul de ses onze derniers déplacements sur le terrain d'un promu (pour 8 victoires et 2 nuls) : 3-0 sur la pelouse de Sheffield United le 11 juillet 2020.

● Nottingham Forest a remporté son premier match de l'année ces quatre dernières années dont deux le 1er janvier : en 2019 contre Leeds et en 2020 contre Blackburn Rovers. En revanche, cela fait six ans que Chelsea n'a pas remporté son premier match de l'année (2 nuls et 4 défaites).

● Toutes compétitions confondues, Chelsea s'est incliné lors de ses trois derniers matches à l'extérieur.