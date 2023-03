Les notes de PSG-Rennes : Mbappé en mode mute, Verratti, Ruiz, Vitinha trois milieux apathiques

L'attaquant français a manqué trois opportunités de lancer Paris mais n'a pu compter sur ses partenaires pour aider à éviter la défaite.

Gianluigi Donnarumma : 4/10

Deux ballons à aller chercher dans ses filets et puis c’est tout. C’est dans ce genre de match, où il n’a que peu de travail à effectuer que l’on attend l’Italien. Et notamment sur la première opportunité rennaise qui amène l’ouverture du score où il ne semble pas irréprochable (1-0, 45e +1).

Juan Bernat : 4/10

L’Espagnol est impliqué sur les deux buts adverses : sur le premier, il couvre Toko Ekambi (45e +1) et se manque sur sa relance ensuite (2-0, 49e). Deux erreurs qui viennent entacher une prestation intéressante par séquence en particulier pour aider Paris à ressortir le ballon. Remplacé par Sanches (56e).

Danilo Pereira : 5/10

Il commet une erreur fatale sur la première réalisation rennaise qui entache une prestation pourtant consistante dans sa lecture du jeu, ses prises d’initiatives et dans le duel aérien. S’il a su compenser les courses dans le dos de Toko Ekambi, il a fini par céder avant le repos (1-0, 45e +1). Trop altruiste, le Portugais a eu l’opportunité de mettre son équipe sur les bons rails (17e)

El Chadaille Bitshiabu : 4/10

C’est à travers ce genre de prestation que l’on entrevoit les manques du garçon pas encore prêt pour le très haut niveau. S’il a su réaliser quelques bonnes interventions, notamment pour contrer Toko Ekambi (11e), il paraît souvent attentiste, ne demandant que très peu le ballon pour relancer. Pourtant sa qualité forte. En retard sur Kalimuendo qui a tout loisir de conclure tranquillement pour le but du break (49e).

Timothée Pembélé : 5/10

Le jeune latéral parisien a montré beaucoup de disponibilités et d’enthousiasme sur le plan offensif. Dès la troisième minute, il se défait de Truffert sur un grand pont et s’illustre dans la surface après un bon appel dans le dos de Meling (34e). Visiblement touché au cours de la première période, il laisse sa place à la pause à Warren Zaïre-Emery (4) pas à l’aise à un poste inhabituel.

Vitinha : 3/10

Hormis un décalage pour Pembélé (34e), le Portugais a été transparent et n’a jamais pesé sur le jeu parisien avec des passes bien souvent latérales. Loin de l’activité incessante qu’il a déjà pu montrer.



Marco Verratti : 4/10

Les semaines passent et le constat est de plus en plus implacable : son poids dans le jeu parisien inquiète autant qu’il s’amenuise. L’Italien est certes esseulé au milieu de terrain et les adversaires l’ont bien constaté. C’est d’ailleurs devant lui qu’il récupère le ballon qui amène le second but (49e). Tout proche de marquer en fin de match mais son tir est détourné par Mandanda (84e), il offre une balle de but à Mbappé (25e).



Fabian Ruiz : 3/10

Comme lors de son match à Munich, le voir sortir si tôt dans le match interroge pour un garçon qui n’a pas disputé le mondial. Comme Vitinha, il a évolué comme une ombre sur la pelouse du Parc des Princes et c’est à la suite d’un ballon bêtement perdu que Rennes ouvre le score (45e +1). Remplacé par Ekitike (56e).

Nuno Mendes : 4/10

Sur son côté gauche, Spence lui a livré un duel de qualité auquel il a su répondre. Il se distingue aussi par quelques retours devant le but pour suppléer l’attentisme de Bitshiabu (10e). Mais le Portugais dont la vitesse et l’apport offensif font souvent si mal a été brouillon et a perdu beaucoup de ballons. Il n’est parvenu que très rarement à combiner avec ses partenaires.



Lionel Messi : 5/10

Avant que le match tourne au vinaigre, l’Argentin a montré de la disponibilité et distribué quelques bons ballons, notamment à deux reprises pour Mbappé (26e, 41e). Il a tenté ensuite de prendre le jeu à son compte avec beaucoup de déchets. Rennes n’a eu aucun mal à lire ses intentions. Une frappe lointaine repoussée par Mandanda (73e).



Kylian Mbappé : 3/10

Avec plus de réalisme de sa part, la rencontre des Parisiens aurait pu prendre une autre tournure. L’attaquant a manqué trois opportunités majeures face à Mandanda en première période. Il a eu beau se démener en seconde pour renverser la vapeur mais le Français a connu beaucoup de déchets. La trêve internationale va lui faire du bien.