Les notes du PSG face à Benfica : Verratti et Messi en maestro, Hakimi pas au niveau

Magnifique de facilité au milieu, l'Italien a régalé tout comme Messi. Le latéral est lui apathique sur l'égalisation lisboète.

Gianluigi Donnarumma : 8/10

Sans lui, Paris aurait pu prendre une valise en 45 minutes. L'Italien est décisif à trois reprises en première période, en remportant deux duels face à Ramos et Neres (9e, 18e) et en sortant un réflexe sur tir de Silva (37e). Il ne peut rien en revanche sur le but de Danilo Pereira contre son camp (1-1, 41e) et sauve encore une fois Paris devant Rafa (81e).

Sergio Ramos : 5/10

L'Espagnol a souvent voulu anticiper les mouvements lisboètes et ses premières sorties ont souvent mis en difficulté sa propre défense. Mieux ensuite pour contenir certaines offensives adverses ou couvrir Hakimi. Il est à la récupération sur le but de Messi (22e) mais est aussi pris par Rafa sur l'ultime opportunité de Benfica (81e).

Marquinhos : 4/10

Dans le premier acte, Gonçalo Ramos lui a livré un vrai duel dont il n'est pas souvent sorti vainqueur. Mis en difficulté par le jeu dos au but de l'attaquant et par ses courses, le capitaine le laisse notamment partir au duel face à Donnarumma (9e). En seconde période, il est pris au duel par Rafa sur la meilleure occasion des Portugais (81e).

Danilo Pereira : 5/10

Lui aussi a connu une première période compliquée. L'ancien de Porto a eu du mal à se mettre dans le rythme et a connu quelques errements, à l'image de cette action où son positionnement l'empêche de défendre face à Neres (18e) mais aussi de ce but marqué contre son camp. En seconde période, le Portugais a radicalement changé de ton. Plus agressif, il se crée une opportunité (57e) avant de couper un contre dangereux (72e).

Achraf Hakimi : 3/10

Il y a bien sûr ses courses qui permettent parfois d'aérer le jeu ou d'apporter le surnombre. Mais pour le reste, sa première période frôle le néant. Friable dans le duel, son attitude sur le but égalisateur est choquante. Apathique, il est loin de Fernandez qui a tout le temps de centrer (1-1, 41e). Un peu mieux ensuite, il se procure deux énormes situations qui auraient pu tout faire oublier (49e, 61e).

Vitinha : 6/10

Le Portugais a mis un moment à entrer dans son match, sans doute placé trop haut derrière les attaquants. Plus actif et dans l'échange, il a souvent tenté de combiner et d'aller de l'avant. Mais c'est sur un une-deux avec Neymar qu'il perd le ballon amenant l'égalisation (41e). Un cran au-dessus dans la récupération ensuite.

Marco Verratti : 8/10

Le Maestro était de retour et cela s'est vu. Alors que son équipe était sous pression dès l'entame, l'Italien a été la solution à tous les problèmes. Que ce soit pour relancer ou récupérer grâce à des tacles dont il a le secret. Face à son activité, ses déplacements et ses dribbles, Benfica n'a jamais trouvé la solution. Un régal tout simplement.

Nuno Mendes : 5/10

Son retour à Lisbonne a de quoi être frustrant. Défensivement il a beaucoup couru et effectue deux retours importants face à Neres (12e, 18e), de l'autre côté du terrain, on l'a souvent vu être seul et ne pas recevoir le ballon même si ce fut mieux après le repos. Blessé, il a dû laisser sa place à Bernat (67e).

Lionel Messi : 7/10

C'est au moment où l'on s'est dit que l'on ne l'avait pas vu, qu'il est sorti de sa boîte pour ouvrir le score de manière magistrale (22e). Il a ensuite pris le jeu en main, effaçant ses adversaires avec une facilité déconcertante ou effectuant des redoublements de passes magnifiques. A la baguette, il offre trois ballons de but pour Mbappé (68e), Hakimi (61e) ou Neymar (79e). Le seul attaquant à la hauteur.

Kylian Mbappé : 4/10

Pointe ou pivot ? Le débat est ouvert mais ce placement a considérablement réduit son activité. S'il a parfois dézoné, il a peu fait de différence sur les côtés. A l'exception d'une frappe enveloppée parfaitement sortie par Vlachodimos, il n'a jamais mis en danger Benfica. Même s'il est impliqué sur l'ouverture du score, le Français a toujours du mal à se situer entre ses deux compères et n'a pas toujours été bien servi non plus.

Neymar : 5/10

Discipliné dans le replacement et le travail défensif, le Brésilien en a oublié sa créativité à l'exception de cette passe décisive pour Messi (22e). Brouillon par séquences, il ne se crée aussi qu'une véritable occasion qui termine sur la barre (55e). Averti, il a fini par perdre ses nerfs.