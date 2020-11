Norvège, Erling Haaland et Martin Odegaard cas contact du Covid-19 et placés en quarantaine

Ayant participé à un entraînement avec Omar Elabdellaoui, positif au Covid-19, l’attaquant et le meneur norvégien ont été placés en quarantaine.

En déplacement en Autriche mercredi pour disputer son match de Ligue des Nations, la Norvège ne pourra pas compter sur deux de ses stars pour ce match décisif pour la tête du groupe 1 de la Ligue B. La Fédération norvégienne a annoncé qu’Erling Haaland et Martin Odegaard sont forfaits pour cette rencontre et qu’elle a décidé de convoquer 23 nouveaux joueurs pour pouvoir se rendre en Autriche.

Non pas qu’ils soient blessés mais parce qu’ils ont été déclarés cas contacts au Covid-19, comme l’ensemble du groupe, après avoir participé à un entraînement avec Omar Elabdellaoui, positif au coronavirus.

A l’isolement avant de pouvoir faire des tests, Haaland et Odegaard ne vont avoir joué aucune minute dans ce rassemblement de novembre. En effet, samedi, l’UEFA avait décidé d’annuler la rencontre entre la Roumanie et la Norvège, le gouvernement norvégien ayant demandé à la sélection de ne pas violer les règles sanitaires et de quarantaine.