Norvège-Australie (1-1, 4-1 t.a.b.), la Norvège file en quarts

La Norvège a composté son ticket pour les quarts de finale du Mondial féminin en s'imposant aux tirs aux buts contre l'Australie (1-1, 4-1 t.b.).

Même privée de la meilleure joueuse du monde - Ada Hegerberg, premier Ballon d'Or féminin - la Norvège démontre à chacune de ses sorties qu'elle a toutes les armes pour être l'un des outsiders les plus crédibles de cette . En phase de poules, déjà, la formation nordique avait donné du fil à retordre à l'équipe de grâce à son âpreté dans les duels et son organisation efficace. Moins de deux semaines plus tard, la voilà au rendez-vous des quarts de finale.

Son combat contre l' aura pourtant été indécis jusqu'au bout. Contre une nation emmenée par la redoutable Samantha Kerr, qui a fait passer un premier frisson dès l'entame de match (1e), les Norvégiennes ont dû user de patience et de prudence pour ne pas tomber dans le piège. Elles ont le mérite de débloquer la situation relativement tôt grâce à Isabell Lehn Herlovsen, mise sur orbite par Karina Saeviket auteure d'un superbe enchaînement (1-0, 31e).

#NOR will play the winner of #ENGCMR at 9pm on Thursday in ! #FIFAWWC pic.twitter.com/L6Dmq3OBxd — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 22 juin 2019

L'Australie aurait pu égaliser avant la pause mais la main de Thorisdotti, d'abord sanctionnée , a finalement bénéfcié de la clémence de l'arbitre après utilisation de la VAR (43e).

Au retour des vestiaires, les Norvégiennes se sont attelées à gérer leur avantage tant bien que mal, jusqu'à une fin de match un peu plus angoissante. Sur un corner à priori anodin, c'est Elise Kellond-Knight qui a permis à l'Australie d'arracher la prolongation en marquant directement (1-1, 83e). Une période de prolongations dominée dans les grandes largeurs par les Norvégiennes, qui avaient déjà eu la balle de match au bout des arrêts de jeu (90e+3) et qui ont multiplié les vagues, surtout après l'expulsion de Kennedy (104e). Mais c'est aux tirs aux buts que ce match s'est décidé, et à ce petit jeu-là, la Norvège a eu le dernier mot après deux échecs des Australiennes. Un dénouement sommes toutes logique au vu de ce rapport de force.