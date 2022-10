Nordi Mukiele sur les tensions lors de Reims-PSG : "On aurait pu rester plus calme"

Auteur d'un match très contrasté, le défenseur parisien se montrait frustré par le match de son club et est revenu sur les tensions en fin de partie.

Quel est votre sentiment après ce match nul sous tension ?

Déjà on est très déçu du match et du résultat. Je ne suis pas content, on n'est pas content de repartir avec un point. On aurait préféré repartir avec les trois points. Ça a été un match compliqué avec des tensions. On repart avec un point c'est mieux que zéro mais on doit désormais se concentrer sur le match de mardi qui arrive et oublier cette rencontre de ce soir (samedi).

Quand vous dîtes ne pas être content, qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans cette rencontre ?

On aurait pu mieux faire offensivement et défensivement. Gigio (Donnarumma) nous a beaucoup aidé et on a manqué de réussite, ça arrive. Je ne doute pas, les gars ne doutent pas. On sait que l'on devra corriger certaines choses et on va le faire à l'avenir. Il faut aussi retenir que l'on est invaincu, c'est un point positif.

Il y a de la fatigue aussi…

Je ne dirai pas qu'il y a de la fatigue car on est au début de saison, on a fait rouler aussi. Le mot fatigue, je ne le mets pas là-dedans. Je dirais juste que cela n'a pas été un bon soir pour nous. On a de très bons joueurs et je sais qu'on saura relever la tête dans les prochains matchs.

Comment expliquez-vous cette tension sur le terrain ?

Cela fait partie du football. Cela arrive souvent, je pense que l'on aurait pu rester plus calme. Quand on est sur le terrain, on n'arrive pas à calmer la tension, on est dans cette adrénaline. C'est dommage de finir avec un rouge. Un carton rouge qui aurait pu être évité. Ce qui est arrivé, est arrivé. Maintenant, on va mettre ça derrière et penser à ce qui arrive.

Est-ce que cette erreur d'arbitrage est l'élément déclencheur de cette nervosité ?

Je vais vous dire oui car le rouge a changé le match, que ce soit dans la tension ou dans les choix de l'arbitre. Après je ne vais pas parler de l'arbitre qui a fait une erreur ce soir. On en fait tous. Il faut mettre cela de côté, penser à nous, à récupérer parce que l'on a un match important (contre Benfica) mais pas comme ce soir.