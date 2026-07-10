Selon plusieurs sources médiatiques, la composition du nouveau staff technique de l’Ittihad, emmené par l’Allemand Jens Wessing, a été officialisée.

Le club a officialisé ce vendredi la signature d’un contrat de deux saisons avec le technicien allemand, soit jusqu’en 2028.

Selon le journaliste saoudien Majid Hood, qui s’est exprimé sur son compte X, le staff comprendra trois assistants allemands aux rôles complémentaires.

Harry Bufal sera l’entraîneur adjoint, Jörn Erik Wolf l’assistant technique et analyste tactique, et Timo Rosenberg le préparateur physique.

Tous ont déjà collaboré avec Vissing, notamment lors de son passage au club japonais Gamba Osaka en seconde partie de saison dernière.

Rappelons que Vising succède au Portugais Sérgio Conceição, après une saison conclue à la cinquième place du championnat saoudien, un arrêt en quarts de finale de la Ligue des champions d’Asie et une élimination en demi-finales de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées.

Le club, surnommé « l’Amir », vise trois trophées cette saison : le championnat saoudien Roshen, la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées et la Ligue des champions d’Asie, où il entrera en lice dès le tour préliminaire.