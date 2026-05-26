Noa Lang retrouve la clarté et prend sur-le-champ une décision forte

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Nicolò Schira, Noa Lang a changé d’agent et va revenir à Naples. Le Néerlandais avait été prêté à Galatasaray cette saison.

Arrivé en juillet 2025 en provenance du PSV, il s’est rapidement brouillé avec l’entraîneur Antonio Conte.

Prêté durant la trêve hivernale à Galatasaray, l’ailier n’a pas été très prolifique devant le but, mais il a tout de même délivré trois passes décisives.

Son contrat de prêt incluait une option d’achat de trente millions d’euros, que Galatasaray n’a pas levée. Le Néerlandais de 26 ans revient donc à Naples.

Dimanche, l’entraîneur napolitain Antonio Conte a officialisé son départ du club après deux saisons, estimant que le projet azzurro avait atteint ses limites.

Le départ de l’entraîneur semble toutefois rouvrir la porte au Néerlandais, qui a changé d’agent pour être désormais représenté par Ali Barat.

Selon Schira, Lang est « extrêmement motivé et souhaite faire ses preuves à Naples ». Reste à savoir quel entraîneur le dirigera, mais l’ailier aborde déjà ce nouveau départ avec détermination.