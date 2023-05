Nkunku à Chelsea? L'énorme bourde de son entraîneur

Alors que rien n'a encore été officialisé quant au futur de Christopher Nkunku à Leipzig, son entraîneur a fait une énorme bourde en interview.

Après quatre années passées dans le groupe professionnel du PSG à tenter de grappiller du temps de jeu malgré des performances encourageantes, Christopher Nkunku avait quitté son club formateur en 2019 pour rejoindre le RB Leipzig et s'épanouir en Allemagne. En Bundesliga, il a trouvé une équipe qui lui a fait confiance et un jeu qui lui a permis de progresser à grands pas. Quatre ans après son arrivée chez les Teutons, il est désormais temps pour lui de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Et si rien d'officiel n'a encore filtré, son entraîneur vient sans doute de faire une énorme bourde en révélant le départ de son joueur star.

Une nouvelle saison de haut rang

Difficile vainqueur d'une équipe d'Hoffenheim qui se bat pour son maintien (1-0), Leipzig a profité du faux pas de la majorité de ses concurrents pour se rapprocher à deux points de la troisième place. Un succès important que le club allemand doit une nouvelle fois à son joyau Christopher Nkunku qui a inscrit le seul but du match peu avant la demi-heure de jeu (28e). C'est le 13ème but du Français cette saison en Bundesliga, lui qui pointe au 2ème rang des meilleurs buteurs à égalité avec Randal Kolo Muani, Marcus Thuram et Vincenzo Grifo.

Après une saison 2021-2022 tout bonnement exceptionnel, l'ancien parisien était annoncé un peu partout en Europe mais a privilégié rester à Leipzig pour ne pas griller les étapes. Malgré quelques petites blessures, la saison de la confirmation se passe donc bien et il est le grand artisan de la remontée au classement des Rotten Bullen. Une omniprésence qui ne devrait toutefois plus durer tant l'international français est annoncé sur le départ. Et derrière toutes les rumeurs, son entraîneur vient de faire une énorme bourde.

Marco Rose fait fuiter son départ

En interview d'après-match suite à la courte victoire contre Hoffenheim, Marco Rose, l'entraîneur de Leipzig, a tenu à congratuler son meilleur élément, buteur pour son retour de blessure. Mais il s'est un peu trop laissé aller en révélant à demi-mot le départ à venir de Christopher Nkunku : « Ce but devrait lui donner un coup de pouce pour les prochaines semaines, pour ses dernières semaines avec nous. »

Si le départ de l'international français ne faisait en réalité déjà plus vraiment de doute, il est désormais presqu'officiel. Tout comme sa future destination que l'on pense déjà tous connaître avant même son départ d'Allemagne. C'est en effet un secret de polichinelle dans le monde du ballon rond que Christopher Nkunku rejoindra Chelsea cet été en l'échange de 60M. Rien d'officiel encore, mais cela ne saurait tarder.