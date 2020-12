Nîmes - OM (0-2), Marseille fait le travail à Nîmes

Un OM sérieux a réussi à prendre le dessus sur Nîmes à l’extérieur (0-0) ce vendredi et revenir à un point seulement du PSG.

L’ poursuit son opération rebond. Ce vendredi, sur le terrain de Nîmes Olympique (16e), les Phocéens sont allés chercher leur cinquième succès consécutif en championnat (2-0). Au Stade des Costières, les hommes d’André Villas-Boas n’ont pas été flamboyants. Mais, ils ont réussi à assurer ce qu’ils étaient venus chercher. Dario Benedetto et Valère Germain, les deux neuf de l’équipe, ont signé chacun un but.

Benedetto est lancé

Il y a une semaine, face à , Benedetto avait débloqué son compteur de réalisations cette saison. Mais, c’était sur pénalty. Cette fois, il a réussi à faire la différence dans le jeu. A la 57e minute, et alors que la rencontre était fermée à double tour, l’ex-buteur de Boca a débloqué la situation en réussissant un superbe enchainement contrôle en pleine course, puis petit piqué sur Baptiste Reynet. A l’origine de cette action, il y avait aussi une superbe ouverture d’Alvaro Gonzalez.

Il fallait bien ce genre de séquence pour permettre à mal la défense gardoise. Les vice-champions de ont eu beaucoup de difficultés à se montrer menaçant devants. En première période, le gardien des Crocos n’a d’ailleurs eu aucun arrêt à effectuer. Il y a deux alertes marseillaises, à savoir une reprise de Michael Cuisance (27e) et une tête de Gonzalez (45e), mais elles ont fini à côté.

L’OM était en panne d’idées mais Nîmes n’était pas plus inspiré. Seul Niclas Eliasson est parvenu à faire parcourir un frisson dans le camp marseillais (17e) et c’était sur un coup franc. Son ballon enroulé a échoué sur la transversale de Steve Mandanda.

Le rythme de la seconde période n’a pas été beaucoup plus enlevé. Benedetto a donc été le seul à trouver la faille. Et à la 49e minute, il avait déjà failli d’ouvrir le score, mais son coup de casque n’a pas été assez appuyé pour surprendre le gardien nîmois.

L’OM talonne le PSG

Marseille pouvait craindre une fin de match compliquée face à une équipe locale qui n’avait plus rien à perdre. Mais, ces craintes se sont dissipées lorsqu’Andres Cubas a laissé ses coéquipiers à dix, suite à une intervention rugueuse sur Morgan Sanson (77e). En supériorité numérique, les Olympiens ont logiquement bénéficié de plus d’espaces pour s’exprimer et Valère Germain, entré en jeu quelques minutes auparavant, a fini par plier tout suspense à la 84e en reprenant de près un service latéral de Sanson.

En s’imposant, l’OM fait un bond de quatre places au classement pour se retrouver 2e et avec seulement une unité de retard sur Paris. Les Olympiens peuvent même se considérer comme virtuellement leaders puisqu’ils ont un match en retard par rapport à l’équipe francilienne. Une situation comptable qui vient conforter les espoirs nourris ces derniers jours dans la cité phocéenne. Ceux d’une éventuelle participation à la course au titre.