Nîmes-Brest (4-0) : les débuts fracassants de Birger Meling

Arrivé cet été au Nîmes Olympique, le Norvégien Birger Meling a soigné ses débuts en Ligue 1.

Nîmes n'a pas fait dans la dentelle face à Brest en s'imposant sur le score net sans bavure de 4 à 0, prenant par la même occasion la tête de la . Les buteurs des Crocodiles sont Kévin Denkey (8e), Birger Meling (31e), Romain Philippoteaux (69e) et Moussa Koné (84e).

Et lors de cette rencontre, l'international norvégien (11 sélections) Birger Meling, arrivé à Nîmes cet été en provenance de Rosenborg, a brillé de mille feux. Dès la huitième minute de jeu, le latéral gauche délivrait un centre pour Denkey qui trompait le portier brestois.

Et juste après la demi-heure de jeu, Meling a inscrit son premier but en d'une belle frappe en lucarne.

Inscrire un but et délivrer une passe décisive pour ses débuts en Ligue 1 est une performance très rare. En effet, Birger Meling est seulement le quatrième joueur a réalisé une telle prouesse ces dix dernières années après Majeed Waris (11 janvier 2014), Neymar (13 août 2017) et Mathias Pereira-Lage (10 août 2019).