Nigeria - Afrique du Sud : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un duel entre deux grandes nations du football africain, en l’occurrence le Nigeria et l’Afrique du Sud, se dispute ce vendredi soir.

Le Nigeria et de l'Afrique du Sud, deux des meilleures nations d’Afrique, s'affrontent dans le cadre de la troisième semaine des éliminatoires de la Coupe du monde de la CAF, ce vendredi soir au stade international Godswill Akpabio d'Uyo.

La sélection locale aborde ce match sous une grosse pression. Car elle n’occupe que la quatrième place de sa poule avec deux points en autant de matches, tandis que les visiteurs comptent trois points et deux unités de retard sur le Lesotho Rwanda, leader surprise du groupe.

Le Nigeria de Finidi face au révélateur sud-africain

Il y a exactement quatre mois, les Super Eagles et les Bafana Bafana s'étaient affrontés en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce jour-là, rien n'avait séparé les deux équipes après 120 minutes, mais le Nigeria avait fini par s'imposer aux tirs au but.

Les Super Eagles se sont ensuite inclinés en finale face au pays hôte, la Côte d'Ivoire. Il s'agissait seulement de leur deuxième défaite en compétition depuis leur défaite 1-0 à l'extérieur face à la Guinée-Bissau en mars 2023.

Aujourd'hui, sous la houlette de Finidi George, qui a remplacé le Portugais Jose Peseiro au début de l'année, le Nigeria vise une septième qualification pour la Coupe du monde. Cette sélection a participé à trois des quatre derniers tournois mondiaux. L’exception c’était la dernière édition au Qatar.

La bande à Finidi a battu le Ghana 2-1 et perdu 2-0 contre le Mali lors de leurs matches amicaux internationaux en mars de cette année. On ne sait donc pas encore sur quel pied danser avec cette équipe. Un élément de réponse interviendra dès ce soir face au révélateur sud-africain.

Horaire et lieu du match

3e journée des éliminatoires du Mondial – Zone Afrique

Nigeria – Afrique du Sud

Stade : Godswill Akpabio d'Uyo

A 21h, heure française

Les compos probables de Nigeria - Afrique du Sud :

Nigeria : Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Tanimu, Bassey; Ndidi, Onyedika; Lookman, Iwobi, Chukwueze; Boniface

Afrique du Sud : Williams; Mobbie, Mvala, Ngezana, Modiba; Mokoena, Sithole; Tau, Zwane; Appollis; Rayners.

Sur quelle chaine suivre le match Nigeria – Afrique du Sud

Le match entre le Nigeria et la Cote d’Ivoire n’est diffusée sur aucune chaine française. Il vous sera cependant possible de regarder le match sur L’Equipe Live via l’app L’Equipe en streaming ou sur le service Molotov. FIFA+ propose aussi ce match pour les résidents hors Afrique et Europe. Si vous êtes dans la région MENA, c’est le groupe SSC qui retransmet le match, disponible sur l’application Shahid.

Enfin, les chaines « NTA Sports 24 » et « SABC 1 » proposeront aussi la rencontre au niveau local. Il en est de même pour la chaine portugaise Sport TV 5. Elles sont toutes accessibles via les différents serveurs IPTV.