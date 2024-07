Nico Williams, l'incroyable rebondissement

Barcelone, Chelsea et Arsenal sont les équipes les plus étroitement liées à l'ailier Nico Williams (58 millions d'euros) cet été

Bien qu'il y ait eu des rapports intensifs sur un départ, l'Athletic Club reste confiant qu'il peut le garder.

Le président de l'Athletic, Jon Uriarte, a fait une déclaration ferme critiquant le FC Barcelone et la Fédération royale espagnole de football pour leur gestion de la situation du joueur de 21 ans cet été, et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour le garder, a déclaré Relevo. « J'ai suivi ton conseil, j'ai suivi ton conseil », aurait dit Williams à son coéquipier Unai Simon après avoir signé un renouvellement de contrat à la fin de l'année dernière jusqu'en 2027.

L'article continue ci-dessous

Simon le conseillait sur la situation de son contrat, sachant qu'il aurait pu aller jusqu'au bout de son contrat cette année. Le vestiaire a fait de son mieux pour le garder au club, en le mettant le plus à l'aise possible et en lui faisant miroiter l'idée de jouer en Europe l'année prochaine avec l'Athletic pour la première fois. L'ambiance au sein du club est phénoménale depuis qu'il a contribué à la conquête du premier trophée majeur en 40 ans, et ses coéquipiers lui rappellent qu'il ne trouvera rien d'autre qu'à Bilbao.

En outre, sa famille jouera un rôle clé dans sa prise de décision, et ils lui ont conseillé de signer un nouveau contrat l'année dernière. C'est notamment le cas de son frère Inaki Williams, que Nico admire et qui essaiera sans doute de le convaincre de rester au moins un an de plus avec lui.

Des rapports en provenance de Catalogne ont laissé entendre que Williams souhaitait rejoindre le FC Barcelone et, s'il décide de partir, les Blaugrana semblent avoir sa préférence à l'heure où nous écrivons ces lignes. Mais il s'agit d'un grand « si » : au Pays basque, on dit aussi que l'on est sûr de conserver Williams. Pour l'heure, Williams est parti à Ibiza pour entamer ce qui sera sans doute de longues vacances de quatre semaines pour se détendre après l'Euro 2024.