Nico Williams à Arsenal, c'est validé

Arsenal doit tout faire pour recruter Nico Williams s'il veut se battre pour le titre de champion d'Angleterre, déclare Emmanuel Petit.

Dans une interview accordée à Prime Casino, l'ancien milieu de terrain d'Arsenal a encouragé son ancien club à se battre pour l'international espagnol, qui, selon lui, peut les mener au niveau supérieur dans la bataille pour la suprématie sur Manchester City.

Petit a déclaré : "Arsenal a tellement d'ambition, une moyenne d'âge jeune et Mikel Arteta vient de signer un nouveau contrat, lui et le staff savent ce qu'ils font sur le marché des transferts et maintenant ils doivent faire venir de la concurrence. Un joueur pour lequel Arsenal devrait tout faire est Nico Williams, ce serait une signature de rêve pour Mikel Arteta. C'est un joueur incroyable et il sera recherché par tant de clubs, j'espère qu'il finira à Arsenal."

La profondeur des options offensives d'Arsenal a été remise en question à plusieurs reprises au cours des deux dernières saisons, le club manquant d'un numéro neuf traditionnel capable de marquer 20 buts ou plus par saison. L'effectif des Gunners comprend des attaquants talentueux comme Gabriel Jesus, Kai Havertz et Leandro Trossard, mais l'ajout de Nico Williams dans les rangs renforcerait sérieusement leurs options.

Avec ou sans Williams, Arsenal a certainement assez de talent pour se lancer dans un défi au titre. Leur prochain obstacle en championnat est un match à domicile contre Leicester City, ce qui, après le match nul âprement disputé de dimanche contre Manchester City, devrait sembler une tâche assez simple pour l'équipe d'Arteta.