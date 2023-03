Nice fait tomber le Sheriff

L'OGC Nice s'est imposé contre le Sheriff Tiraspol en huitième de finale aller de Ligue Europa Conference (1-0).

Après le zéro pointé des derniers jours, Nice concentrait tous les espoirs du football français... Un moindre mal puisque le club azuréen évolue dans la modeste Ligue Europa Conference. En déplacement sur la pelouse du Sheriff Tiraspol, les Aiglons ont récolté une précieuse victoire sur la plus petite des marges (1-0). Un premier round bien négocié qui leur permet d'aborder la deuxième manche avec sérénité.

Nice a bien géré son affaire

Ce déplacement sentait pourtant le traquenard à plein nez pour l'équipe de Didier Digard. Mais les Niçois ont évité le piège tendu par le Sheriff. Avec talent, abnégation, et un poil de réussite. Car après une première période verrouillée, c'est sur un bijou un poil chanceux que les Aiglons ont débloqué la situation. Amraoui, décalé à l'angle de la surface de réparation, a déclenché une merveille de frappe qui a filé dans la lucarne opposée (0-1, 45e+3).

Dès lors, Nice avait fait le plus dur. Les hommes de Digard ont d'ailleurs eu les occasions pour inscrire le but du 2-0, à l'instar du capitaine Dante, dont le tir a terminé sur le poteau (82e). Ils ont eu, aussi, le mérite de garder leur cage inviolée lorsque le Sheriff a commencé à se révolter dans la dernière demi-heure. Et quand Schmeichel était battu, le portier danois pouvait lui aussi compter sur la chance en voyant la tentative de Zohouri heurter sa barre transversale. Le score n'a plus évolué. Nice continue à surfer sur sa belle dynamique.