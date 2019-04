Nice, Vieira tacle un Balotelli "incapable d'être un leader"

Le coach niçois Patrick Vieira a taclé son ancien attaquant, l'Italien Mario Balotelli, incapable d'être un leader selon lui.

De passage ce soir sur le plateau du Canal Football Club, l'ancien milieu de terrain d' et des Bleus a été forcément sondé sur les relations compliquées qu'il entretenait avec son ancien joueur, l'Italien Mario Balotelli.

"Un garçon attachant"

Si l'attaquant translapin flambe aujourd'hui du côté de l' , Vieira se remémore son passage compliqué à Nice, n'hésitant pas par ailleurs à le tancer, lui reprochant son profil de joueur "incapable d'être un leader" :

« Avec Mario, on s'est donné des jours de travail ensemble, mais cela n'a pas marché. C'est peut-être un garçon attachant, mais par rapport au projet que j'avais mis en place à Nice, il fallait le laisser partir en fin de saison dernière. On ne pouvait plus continuer à travailler ensemble", a fait savoir le champion du monde 98 avec les Bleus.

"Encore une fois, humainement, c'est un bon garçon. Je le connais bien, mais sportivement, la décision de le laisser partir à Marseille était la bonne car c'était compliqué par rapport à ce que j'attendais de lui. Par rapport à notre jeune équipe, je m'attendais à ce qu'il se comporte comme un leader et il n'était pas capable de le faire. », a encore taclé l'ancien Gunner.

Un ancien Gunner par ailleurs louangé par son ancien manager à Arsenal Arsène Wenger notamment pour sa gestion du cas Balotelli : "Je pense qu'avec Mario Balotelli c'était perdu d'avance, quand un joueur est parti de chez toi pour le raccoler au groupe c'est très dur. Avec Saint-Maximin, c'est un cas difficile à gérer au quotidien mais là encore il a bien gérer le problème. Le coach le maîtrise. Quand tu es entraineur, ils jouent avec ton autorité, ils te testent, c'est comme des gamins...". a estimé Wenger.