Nice, Vieira justifie l'absence de Balotelli

Patrick Vieira, le coach de Nice, a affirmé que son club avait approuvé l'absence à l'entrainement de son attaquant, Mario Balotelli.

À une semaine de son entrée en lice en Coupe de France, l'OGC Nice a repris l'entrainement. Pour cette première séance post-trêve, il y avait un absent de marque, en la personne de Mario Balotelli. Les médias se sont dès lors empressés de spéculer sur un nouvel écart de conduite de l'avant-centre italien. Or, il semblerait que "Super Mario" a retardé son retour avec l'aval de sa direction.

C'est Patrick Vieira lui-même qui est venu balayer les polémiques en certifiant que contrairement à ce qui avait été le cas l'été dernier, le club était parfaitement au courant des vacances prolongées de l'ancien intériste. "C'était prévu. J'ai laissé à Mario (Balotelli) quelques jours pour réfléchir à son avenir, à ses envies", a-t-il lâché.

Balotelli n'a plus que six mois de contrat avec le Gym. Un départ est donc plus que jamais à l'ordre du jour, surtout que Jean-Pierre Rivère, le président du club, avait reconnu qu'une séparation prématurée était une option envisageable. Relancé sur le sujet, Vieira s'est voulu un peu plus prudent en rappelant : "Il est sous contrat. Il y aura des possibilités. Si toutes les parties y trouvent leur compte, on verra. Mais, il est encore trop tôt".

À Nice depuis 2016, Balotelli sort d'une demi-saison particulièrement décevante puisqu'en dix matches de championnat, il n'a pas encore inscrit le moindre but.