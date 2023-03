Nice : une compo alléchante contre le Sheriff

Nice affronte le Sheriff Tiraspol en 8e de finale retour de Ligue Europa Conference, ce jeudi (21 heures). Voici la compo probable des Aiglons.

C'est avec un avantage non négligeable que Nice retrouve le Sheriff Tiraspol ce jeudi soir (21 heures). Les Aiglons vont tenter de terminer le travail après une victoire 1-0 à l'aller. Didier Digard sera néanmoins privé de l'un de ses éléments majeurs puisque le capitaine Dante, suspendu, manquera cette seconde manche.

Nice privé de Dante

Pour le remplacer, Nice devrait s'appuyer en chanière centrale sur Ndayishimiye, lequel épaulerait Todibo qui récupérerait le brassard de capitaine. Schmeichel sera aligné dans les buts, tandis que Lotomba et Bard sont attendus sur les côtés.

Au milieu de terrain, Nice devrait s'appuyer sur ses hommes forts avec les présences de Ramsey, Boudaoui et Rosario, mais aussi celle de Kephren Thuram, potentiellement aligné plus haut. Les deux buteurs Moffi et Laborde sont attendus sur le front de l'attaque.

La compo probable de Nice : Schmeichel - Lotomba, Ndayishimiye, Todibo (c), Bard - Ramsey, Boudaoui, Rosario - Laborde, Moffi, Thuram.