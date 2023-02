Nice : Todibo en équipe de France, Vitinha, Moffi...Dante se confie

Le défenseur de l'OGC Nice a encensé son coéquipier français en défense centrale ainsi que son nouvel attaquant, Terem Moffi.

Nice a réalisé un gros coup dimanche soir en prenant le meilleur sur l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Si les Aiglons ont réalisé un gros match en se montrant efficace en attaque, ils peuvent remercier également Jean-Clair Todibo en défense. Le jeune espoir français est très solide depuis le début de saison, au point de voir certains militer pour le voir jouer en équipe de France. Au micro de RMC Sport, Dante s'est félicité des progrès de son coéquipier et espère le voir porter le maillot bleu dans les prochaines semaines.

"Je ne serais pas surpris de voir Todibo appelé avec la France"

"Je suis très content, je suis même fier de sa progression. Parce que JC (Jean-Clair) il dégage beaucoup d’expérience déjà, et il dégage une aura très positive. L’année dernière il se mettait trop la pression sur le leadership, sur les résultats aussi. Et à un moment donné ça l’a ralenti un peu. Mais après il a tout compris. Il est parti en vacances, il est revenu, et c’est une autre personne, un autre homme, un autre joueur de football", a analysé Dante.

Aujourd’hui je peux vous garantir que ce joueur-là va jouer au très, très haut niveau s’il continue de travailler comme il travaille. C’est un passionné de foot. Même au quotidien, il a pris une ampleur énorme vis-à-vis de ses coéquipiers. Il est très positif, c’est quelqu’un d’agréable à vivre. Et ça ne me surprendrait pas du tout de bientôt le voir appelé en équipe de France", a ajouté le Brésilien.

"Vitinha va réussir en Ligue 1"

Avec le départ de Raphaël Varane à la retraite et les récentes performances de Jean-Clair Todibo ce dernier peut éveiller l'intérêt de Didier Deschamps, bien qu'il y ait une très forte concurrence en défense centrale avec de nombreux jeunes montant en puissance comme William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté ou encore Wesley Fofana. Outre Jean-Clair Todibo, Dante est également sous le charme de la nouvelle recrue Terem Moffi.

"Les attaquants les plus embêtants à défendre que j'ai connu à Nice ? Mario Balotelli ? Il était plus tranquille sur les entraînements. Il était très tranquille même. Je pense que là on a réussi à trouver un bon client avec Terem Moffi. Oui, je vois à l'entraînement que c'est fort. Son premier entraînement il a marqué quatre buts, il était avec moi, il faut le souligner, mais il était déjà très très en forme", a confessé le Brésilien.

Autre joueur auquel Dante s'est mesuré : Vitinha. La recrue de l'Olympique de Marseille n'a pas existé face au Brésilien dimanche soir. Pour autant, le vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern Munich a tout de même réussi à déceler un talent certain sur ce qu'il a vu de l'ancien buteur du Sporting Braga durant ses quarante-cinq premières minutes en Ligue 1.

Non, ce n’est pas un cadeau du tout (d'avoir joué contre lui pour ses débuts). Pas du tout. Attention, Vitinha

c’est un très très bon joueur. Après ce n’est pas évident, il est encore jeune, il arrive dans une telle ambiance au stade dans un derby, contre une équipe qui travaille très bien dernièrement et défensivement aussi. Donc non ce n’était pas un cadeau.

C’est clair qu’il n’a pas peut-être pas réussi ses premières 45 minutes, mais je pense qu’il va réussir dans le championnat français. Il va réussir à marquer beaucoup de buts", a conclu Dante.