Nice, Rivère ne regrette pas d'avoir conservé Balotelli

Le président de l'OGC Nice assure qu'il ne regrette pas d'avoir fait le choix de conserver Mario Balotelli l'été dernier.

Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, était en duplex dans Téléfoot ce dimanche matin. Le dirigeant niçois s'est notamment exprimé sur le cas Mario Balotelli, qui n'a toujours pas marqué en Ligue 1 cette saison.

Le président des Aiglons ne regrette pas pour autant d'avoir prolongé l'attaquant italien l'été dernier. "Non. C'est un choix qu'on a fait. Les résultats ne sont pas là bien sûr, mais son début de saison a été tronqué et je suis persuadé que s'il marque un but, ça va aller. Je n'ai aucune inquiétude", a répondu Rivère.

Ces dernières semaines, Jean-Pierre Rivère a annoncé que Mario Balotelli ne devrait pas poursuivre l'aventure à Nice au-delà de la saison. Une porte ouverte dès cet hiver ? "Les mercatos, c'est déjà très compliqué. Alors faire des présages à l'avance...", a-t-il conclu.