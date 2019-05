Nice, Ratcliffe prêt à racheter le club et le stade ?

Candidat au rachat des Aiglons, l'Anglais souhaiterait également devenir propriétaire de l'Allianz Riviera. Un atout de plus dans son dossier.

Le nom de Jim Ratcliffe revient de plus en plus avec insistance du côté de Nice. Le milliardaire anglais considéré comme la première fortune du Royaume-Uni s'est renseigné il y a plusieurs semaines sur la possibilité de racheter l'OGC Nice. Un rachat bien vu par les supporters des Aiglons qui ont commencé à faire des pétitions afin de matérialiser la venue de l'homme d'affaires anglais. Mais pour Jim Ratcliffe une condition serait essentielle à une éventuelle acquisition de l'OGC Nice.

En effet, selon les informations de L'Equipe, le milliardaire anglais voudrait absolument racheter l'Allianz Riviera ainsi que l'OGC Nice. Plus généralement, Jim Ratcliffe aurait le projet d'être propriétaire du stade du club qu'il possède. Une condition nécessaire pour l'Anglais afin de développer ses affaires et générer des revenues supplémentaires. Avant de s'intéresser à l'OGC Nice, Jim Ratcliffe aurait jeté son dévolu sur l'AS mais cette opération n'a pas eu lieu à cause du stade.

250 millions d'euros pour l'Allianz Riviera ?

Et pour cause, le stade Louis II est la propriété de la Principauté. Il n'est pas à vendre et il n'aurait jamais pu l'acquérir, ce qui l'a poussé à renoncer à la possibilité de racheter l'AS Monaco par le passé. À Nice, en revanche, cette opération ne s'annonce pas impossible. Elle arrangerait même la ville française. En effet, l'Allianz Riviera a été construit pour l'Euro 2016 à l'aide de fonds privés et publics, a coûté énormément d'argent aux collectivités locales et pourrait être un puits sans fond à la ville de Nice.

Jim Ratcliffe souhaiterait donc acheter le club de Nice et son stade, une enceinte mise à disposition des Aiglons contre un loyer annuel de 1,8 million d'euros par an. La mairie aurait tout intérêt à vendre le stade à l'Anglais qui serait prêt à payer les 250 millions d'euros que vaut l'Allianz Riviera, selon les experts interrogés par L'Equipe. L'OGC Nice coûterait de son côté 80 millions d'euros à Jim Ratcliffe qui serait même prêt à aller jusqu'à 100 millions d'euros pour accélérer les négociations.

Au total, l'Anglais pourrait donc investir 350 millions d'euros pour racheter l'OGC Nice, sa dette de 22 millions d'euros, et son stade, tout cela sans compter l'équipe à construire l'été prochain afin de tenir leurs promesses, placer le club derrière le PSG. Reste à savoir si les actionnaires sino-américains qui disaient ne pas vouloir vendre il y a quelques semaines vont changer leur fusil d'épaule et laisser Jim Ratcliffe tenter de mettre en place son projet.