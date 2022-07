Nice : Rares Ilie rejoint les Aiglons, Marcus Thuram visé ?

Le prometteur milieu offensif du Rapid Bucarest s'est engagé avec l'OGC Nice, qui ne compte pas s'arrêter là.

L'OGC Nice a annoncé la signature d'un jeune milieu de terrain offensif prometteur en provenance du Rapid Bucarest : Rares Ilie.

Ilie, encore une jeune promesse

Une première arrivée majeure pour Lucien Favre, qui souhaitait faire venir plusieurs joueurs afin de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine.

Formé au Rapid Bucarest, Ilie (19 ans) sort d'une saison plutôt aboutie qui l'a vu disputer 36 rencontres pour 6 buts et 10 passes décisives.

Le montant du transfert et la durée du contrat n'ont pas été précisés par les Aiglons, mais RMC Sport affirme que le club azuréen s'était vu refuser une première offre de 5 millions d'euros pour le joueur.

"On va tenter de faire du mieux possible jusqu'à la fin des transferts. On a besoin de transferts. Tout le monde était d'accord", affirmait récemment Lucien Favre à propos du mercato.

Les frères Thuram bientôt réunis ?

Une fenêtre des transferts loin d'être terminée sur la Côte d'Azur. En effet, selon les informations de L'Equipe, Nice se verrait bien recruter Marcus Thuram cet été.

Tout d'abord, le quotidien affirme que le club compte sur Khephren Thuram, malgré l'intérêt du PSG, et que ce dernier pourrait donc rester au moins une saison supplémentaire. Une idée qui ne serait pas pour déplaire au paternel, Lilian.

Déjà en négociations avec le Borussia M'Gladbach pour le gardien suisse Yann Sommer, l'OGCN se verrait bien chiper un autre joueur au club allemand : Marcus Thuram.

Régulièrement blessé cette saison, l'international français (il n'a plus été appelé depuis l'Euro) sort d'une saison moins aboutie, mais son potentiel reste particulièrement élevé à seulement 23 ans. Les deux frères pourraient-ils alors jouer côte à côte ?