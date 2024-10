Nice - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nice et le PSG s’affrontent, dimanche, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Les matchs s’enchainent en Ligue 1 depuis le début de saison. Le championnat français est déjà à sa septième journée et a elle a démarré, vendredi. Ce nouvel épisode va prendre fin ce dimanche avec un choc alléchant entre l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain. Deux équipes aux objectifs différents.

Nice - PSG, des machines à relancer

Nice réalise un début de saison mitigé. 9e de Ligue, les Aiglons affichent un bilan de deux victoires, deux nuls et deux défaites en championnat cette saison. Des statistiques qui placent le Gym loin de leurs ambitions européennes. Sur le plan continental justement, les choses ne marchent pas non plus pour Nice qui sort d’une cuisante défaite face à la Lazio Rome en Ligue Europa, jeudi (4-1). Les hommes de Franck Haise comptent donc se servir du match contre le PSG pour se remettre dans le bon chemin.

Impérial en Ligue 1, le PSG (1er, 16 pts) l’est un peu moins sur la scène continentale. Le club de la capitale sort, en effet, d’une défaite en Ligue des Champions contre Arsenal, mardi (2-0). Les hommes de Luis Enrique veulent donc renouer avec la victoire face à Nice et relancer la machine. En outre, le Paris Saint-Germain (6 matchs 5 victoires, 1 nul) a une invincibilité à préserver en Ligue 1 en ce début de saison. Une victoire dimanche permettrait en plus au PSG de prendre encore plus d’avance sur l’OM (3e, 14 pts) et de rester dans la course avec Monaco (2e, 16 pts).

Horaire et lieu du match

Nice – PSG

7e journée de Ligue 1

Lieu : Allianz Riviera

A 20h45 française

Les compos probables du match Nice - PSG

Nice : Bulka – Ndayishimiye, Abdelmonem, Dante – Louchet, Rosario, Ndombele, Clauss – Guessand, Boga, Moukoko

PSG : Donnarumma – Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi – Neves, Zaïre-Emery, Ruiz – Dembélé, Barcola, Lee

Sur quelle chaîne suivre le match Nice - PSG ?

La rencontre entre l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce dimanche 06 octobre 2024 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.