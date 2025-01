Nice - OM, un gros renfort en vue pour De Zerbi

Roberto De Zerbi va enregistrer un important renfort en vue du choc entre l’OM et Nice, dimanche.

L’Olympique de Marseille s’apprête à défier l’OGC Nice, dimanche, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre qui devrait au club phocéen de conforter sa place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain. Dans cette optique, Roberto De Zerbi pourra compter sur le retour d’un cadre dans son groupe.

Valentin Rongier de retour pour Nice – OM, De Zerbi exulte

Les derniers jours ont été mouvementés dans la cité phocéenne. Après l’élimination en Coupe de France par Lille (1-1, 3-4, ap.tab), l’OM a été accroché par le RC Strasbourg en Ligue 1, dimanche dernier (1-1). Un nul qui a relégué le club phocéen (2e, 37 pts) à neuf points du PSG (1er, 46 pts). Les hommes de Roberto De Zerbi n’ont donc plus droit à un faux-pas au risque d’être encore plus largués par le club francilien. Cependant, le technicien italien pourra compter sur un renfort important contre Nice, dimanche. Absent contre Strasbourg en raison d’une blessure à la cuisse, Valentin Rongier a fait son retour à l’entrainement ce vendredi et devrait être apte à jouer face aux Aiglons. Idem pour Amir Murillo qui avait connu des problèmes musculaires ces derniers jours.

Getty

« Rongier et Murillo seront là dimanche. Ils ont été stoppés parce qu'on a eu 3 matchs en une semaine. On n'a pas eu tant de blessures musculaires que ça... Beaucoup de joueurs ont des préparateurs physiques personnels. Il faut une juste connexion et communication sinon on ne sait pas ce qu'il faut faire », confirme Roberto De Zerbi en conférence de presse, ce vendredi. Toutefois, l’ancien entraineur de Sassuolo devrait faire sans Geoffrey Kondogbia, toujours blessé ainsi que Bamo Méité, sur le départ et qui souffrirait d’un problème intestinal d’après les informations de RMC Sport.