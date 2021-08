Nice-OM : La LFP en appelle au gouvernement

Suite aux incidents qui ont éclatés lors de Nice - Marseille, la LFP souhaite une action commune avec le gouvernement.

La reprise de la Ligue 1 devait être une fête. Celle du retour des supporters dans les stades, après plus d’un an de huis-clos à cause de la crise du coronavirus.

Si le simple fait de revoir les enceintes de nouveau pleines a redonné le sourire à tous les acteurs du football français, les hautes instances ont rapidement été rattrapées par la réalité pré-covid.

Il reste encore et toujours des « fans » qui viennent au stade pour se prendre la tête avec les adversaires plutôt que d’encourager leur équipe. Dernier exemple en date avec les incidents qui ont eu lieu à l’Allianz Riviera, à l’occasion du choc entre Nice et Marseille.

Ce qui devait être un match passionnant pour tout amoureux du ballon rond a tourné au cauchemar avec cette bouteille lancée sur Dimitri Payet, la réaction du Marseillais et la bagarre générale qui s’en est suivie et qui a entraîné l’arrêt temporaire puis définitif de la rencontre.

La LFP veut une action commune

Ce nouvel incident fait suite à ceux qui ont déjà eu lieu à Montpellier lors de la première journée, toujours contre l’OM. Deux jours après les scènes de bagarre à Nice et au lendemain de l’annonce de convoquer les deux clubs pour donner leurs versions des faits, la LFP a envoyé une lettre au gouvernement pour demander de l’aide.

D’après RMC, le courrier de Vincent Labrune a été adressé aux Ministères de l'Intérieur, de la Justice et de l'Éducation Nationale afin d’endiguer ce phénomène des stades français.

"Il est en effet essentiel que les fauteurs de troublent soient sanctionnés significativement et, cela nécessite une action commune des clubs, des instances, des pouvoirs publics locaux et nationaux mais aussi et surtout de la justice. Je me tiens donc, ainsi que les équipes de la LFP, à votre disposition pour participer aux travaux que vous voudrez bien conduire pour lutter contre cette tendance inquiétante et apporter des solutions pérennes pour une meilleure sécurisation des matchs de football", a écrit le président de la Ligue.