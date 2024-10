Nice - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nice et Monaco seront aux prises, dimanche, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

C'est l'une des journées décisives de la saison. Cette neuvième journée de Ligue 1 offre des chocs très intéressants et avec des enjeux cruciaux pour le reste de la campagne. Après le derby du Nord entre Lens et Lille ce samedi, il y aura bien sûr le choc OM - PSG, en clôture de la journée, ce dimanche. Mais avant le Classique, il y aura un peu plutôt dans la journée le derby de la Côte d'Azur entre l'OGC Nice et l'AS Monaco. Une rencontre qui s'annonce épique entre les deux équipes.La rencontre entre l'OGC Nice et l'AS Monaco sera à suivre ce dimanche 27 octobre 2024 à partir de 18h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Nice - Monaco, un derby électrique

Nice connait un début de saison plus ou moins mitigé. 9e de Ligue 1, le Gym (10 pts) est encore loin de ses standards habituels. Une position normale quand on sait que les Aiglons n'ont remporté qu'une seule de leurs cinq dernières confrontations en Ligue 1 et c'était l'humiliation infligée à l'AS Saint-Étienne lors de la 5e journée (8-0). Ensuite, les hommes de Franck Haise ont enchaîné trois nuls consécutifs lors de leurs trois derniers matchs de championnat. Une dynamique que Nice devra changer avec une victoire contre Monaco, ce dimanche.

De son côté, Monaco a le vent en poupe cette saison. 2e de Ligue 1 à égalité de points avec le PSG (1er, 20 pts), le club du Rocher reste invaincu, toutes compétitions confondues. Avant le nul face à Lille, la journée précédente, les Monégasques avaient remporté leurs quatre dernières rencontres en Ligue 1. Par ailleurs, une victoire des hommes d'Adi Hutter contre Nice mettrait la pression au PSG qui défie l'OM, plus tard dans la soirée.

Horaire et lieu du match

Nice - Monaco

9e journée de Ligue 1

Lieu : Allianz Riviera

A 17h française

Les compos probables du match Nice - Monaco

Nice : Bulka - Mendy, Bombito, Abdelmonem - Clauss, Rosario, Boudaoui, Abdi- Guessand, Moukoko, Boga

Monaco : Majecki - Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique - Camara, Zakaria - Minamino, Golovin, Ben Seghir – Embolo

Sur quelle chaîne suivre le match Nice - Monaco ?