Nice - Monaco (0-2), Monaco dernier qualifié pour les huitièmes

L’AS Monaco a validé son strapontin pour les 8es de la Coupe de France en dominant son voisin Niçois à l’extérieur.

L’AS Monaco n’a pas manqué à sa tâche ce lundi à l’occasion de son opposition contre Nice, comptant pour les 16es de finale de la Coupe de France. Avec assurance, la formation de Niko Kovac l’a emporté 2-0, devenant la septième équipe de l’élite à rejoindre les huitièmes de finale de l'épreuve.

Monaco sans trembler

Les Monégasques ont marqué deux buts, un par mi-temps et sans jamais vraiment trembler dans cette rencontre. Ils auraient pu en mettre plus, en se montrant plus tueurs aux avant-postes. Manifestement, ils se sont bien remis de leur dernier match à l’extérieur, perdu à Strasbourg en championnat.

La formation princière s’est montrée la plus menaçante dès l'entame de la partie et l’ouverture du score à la 29e minute débouchait d’une forte domination. C’est Kevin Volland qui a trouvé le chemin des filets adverses, en exploitant une passe en retrait de Cesc Fabregas. Auparavant, Stevan Jovetic avait sollicité Walter Benitez d’une frappe trop écrasée.

Nice n’a pas existé

Au retour des vestiaires, l’ASM a continué à mettre la pression sur le Gym. Ce n’était pas très compliqué en même temps, tant les Aiglons ont été impuissants et à court d'idées. Leur seule vraie occasion du match a été un tir de Kasper Dolberg (62e). C’était assurément trop peu pour espérer disputer la qualification à leur opposant du jour. « C’est une grosse déception, car on voulait se donner les moyens de passer ce cap. Leur pressing nous a beaucoup gênés et on n’a pas réussi à les mettre en danger. C’est notre grand regret », a déploré le coach Adrian Ursea sur Eurosport au coup de sifflet final.

Les Monégasques ont fait le boulot et en fin de rencontre ils se sont même permis de doubler la mise. Ruben Aguilar, qui avait pourtant comme consigne de ne pas trop monter, mettait fin à tout suspense à la 87e suite à une belle incursion dans la surface adverse. Sur un tir du droit, il a conclu cette belle action et validé le succès des siens.

En l’emportant, Monaco s’invite donc aux huitièmes où il retrouve les trois équipes qui la précédent en tête du classement du championnat. Wissam Ben Yedder et ses coéquipiers ont désormais toutes les raisons de disputer cette compétition à fond, surtout qu’ils ne sont plus qu’à trois matches d'une potentielle finale au Stade de France.