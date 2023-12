Nice : Les terribles révélations de Youcef Atal à son procès

Le défenseur de l’OGC Nice, Youcef Atal, a fait des révélations étonnantes lors de son passage devant le parquet, lundi.

Poursuivi pour provocation à la haine à raison de la religion, Youcef Atal était devant le tribunal correctionnel de Nice, lundi. Cela fait suite au partage d’une vidéo appelant à un ‘’jour noir’’ pour les juifs par l’international algérien, sur les réseaux sociaux. Face aux juges ce lundi, Youcef Atal a expliqué les circonstances de la publication de ladite vidéo.

GETTY

Youcef Atal n’avait pas compris le message de la vidéo

Peu après l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier et le début des bombardements d'Israël sur Gaza, Youcef Atal a partagé sur les réseaux sociaux, une vidéo invitant à un ‘’jour noir’’ pour les juifs. Retirée depuis, cette vidéo a valu à l’Algérien une suspension de 7 matchs par la LFP et une autre, jusqu’à nouvel ordre, de son club, l’OGC Nice. En plus de cela, Youcef Atal est poursuivi par le tribunal correctionnel de Nice pour provocation à la haine à raison de la religion.

Convoqué par le parquet lundi, l’international algérien a profité de l’occasion pour expliquer les circonstances de cette affaire. « J'ai partagé la vidéo parce que j'ai pensé que c'était un message de paix et que les gens sont en train de souffrir pendant cette guerre. Malheureusement, je regrette de ne pas l'avoir vue jusqu'à la fin. J'ai partagé parce que je pensais que c'était vraiment un message de paix. Je veux que les gens arrêtent de souffrir. Ça n'est pas dans mon intention d'être contre n'importe quelle personne. Malheureusement je n'ai pas fini la vidéo », lâche le défenseur de Nice.

Les regrets de Youcef Atal

A en croire Youcef Atal, il n’a pas compris le réel sens de la vidéo avant de la partager. Pour lui, qui admet ne pas l’avoir suivi jusqu’au bout, c’était un message de paix. C’est pour cela qu’il a jugé opportun de la partager mais c’était déjà trop tard quand il a enfin le vrai message.

« Moi, je ne suis qu'un joueur de foot, je n'essaie pas de rentrer dans la politique. J'ai partagé sans regarder jusqu'à la fin puis j'ai envoyé un message d'excuses. Des excuses sincères (…) Avec du recul, je me dis que c'est des trucs importants. J'aurais dû regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je regrette par rapport à ça. Je suis contre la haine. On a déjà joué en Israël, j'ai joué là-bas sans aucun problème », détaille l’international algérien. Le Niçois s’est ensuite excusé après avoir retiré la vidéo mais en langue française. Interrogé à ce sujet, Atal explique encore : « C'est moi qui les ai partagées avec mon Instagram. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi parce que je ne sais pas écrire le français », ajoute-t-il.