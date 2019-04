Nice, les actionnaires ne sont pas vendeurs

Les actionnaires à la tête de l'OGC Nice ont publié un long communiqué jeudi pour démentir les rumeurs concernant la vente du club niçois.

Chien Lee, actionnaire et président du conseil de surveillance de l'OGC Nice, et Alex Zheng, actionnaire, ont voulu faire une mise au point très claire sur la situation des Aiglons et sur les dernières rumeurs visant le club niçois via un communiqué publié jeudi sur le site du club.

« Nous n'avons pas pour objectif de vendre l'OGC Nice » :

« Si nous avons effectivement rencontré des investisseurs potentiels, ce fut avec l'assentiment de l'ensemble du conseil avec pour seule et unique hypothèse de voir ces investisseurs potentiels s'associer à nous pour accélérer encore le développement du club", ont indiqué les deux hommes d'affaires.

"Nous sommes très attachés à la pérennité de l'OGC Nice, et il nous apparaissait naturel d'étudier si cette éventualité pouvait constituer une opportunité intéressante pour le bien du club. Il est regrettable que cette noble intention puisse aujourd'hui être détournée de sa finalité et laisser entendre en petit comité que nous avons deux paroles. Notre position n'a jamais varié et ne variera pas. », ont encore rassuré les actionnaires du Gym.

« Nous avons tenu le même discours ces derniers jours à monsieur Christian Estrosi (Maire de Nice), à monsieur Robert Ratcliffe, ainsi qu'aux représentants de la Populaire Sud. Notre engagement est sur le long terme », ont ainsi ajouté les deux hommes , qui désirent « mettre un terme définitif aux supputations et à ce néfaste brouhaha autour du club ».

Le message est donc certainement passé. L'OGC Nice va certainement rester ambitieux, notamment lors du prochain mercato estival. Au micro de Téléfoot, le président niçois Gauthier Ganaye n'avait d'ailleurs pas caché ses velléités de recruter le buteur français de Chelsea Olivier Giroud cet été.