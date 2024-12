Nice - Le Havre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nice et Le Havre croisent le fer ce samedi à l'Allianz Riviera. Un match intéressant à suivre.

Ce samedi soir, l’OGC Nice reçoit Le Havre à l’Allianz Riviera pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Actuellement 6e du classement, les Niçois, invaincus lors de leurs cinq derniers matchs à domicile en championnat, affrontent une équipe havraise en difficulté, classée 16e, qui lutte pour s’éloigner de la zone de relégation.

Nice sur une meilleure dynamique

Nice reste sur une solide dynamique avec 3 victoires lors de ses 5 derniers matchs à domicile. Offensivement, les Aiglons se montrent réguliers, portés par des joueurs comme Evann Guessand et Sofiane Diop. Défensivement, le vétéran Dante continue d’apporter son expérience. En revanche, Le Havre, qui a concédé deux défaites sur ses trois derniers matchs, éprouve des difficultés à trouver de la stabilité, notamment en défense, avec 24 buts encaissés en 13 rencontres cette saison.

Le Havre a une série à briser

Le Havre n’a plus gagné à Nice depuis août 2002, et l’OGC Nice a remporté trois des quatre dernières confrontations à domicile entre ces deux équipes. Cet historique favorable conforte l’avantage psychologique des Niçois dans cette rencontre. En revanche, l'avantage qu'a le HAC c'est qu'il a sur son banc l'ancien coach des Aiglons, Didier Digard.

Une formalité pour l'OGCN ?

Pour Nice, le contrôle du milieu de terrain sera essentiel. Hicham Boudaoui, en forme cette saison, jouera un rôle clé pour alimenter les attaquants. Du côté de Le Havre, il faudra miser sur une solidité défensive accrue et sur des contre-attaques rapides menées par Josué Casimir pour espérer surprendre les locaux. Les Havrais chercheront également à profiter des coups de pied arrêtés, une de leurs rares forces cette saison.

Avec une forme impressionnante à domicile et un effectif supérieur sur le papier, Nice est largement favori. Une victoire des Aiglons semble plausible, selon les statistiques et la dynamique actuelle. Même si, il faut le rappeler, l'OGCN reste sur une défaite à Lyon.

Horaire et lieu du match

14e journée de Ligue 1

Samedi 7 décembre

Stade Allianz Riviera (Nice)

A 19h, heure française

Nice – Le Havre

Les onze probables de Nice - Le Havre

Nice : Bulka - Louchet, Bombito, Abdelmonem, Nandjou - Boudaoui, Rosario, Ndombele - Bouanani, Guessand, Diop.

Le Havre : Desmas - Salmier, Youté Kinkoué, Lloris - Nego, Kuzyaev, Touré, Sabbi, Opéri - A. Ayew, Soumaré.

Sur quelle chaine suivre le match Nice - Le Havre

La rencontre Nice et Le Havre sera à suivre ce samedi 7 décembre 2024 à partir de 19h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.