Nice : Galtier ne craint pas un Vélodrome en fusion

Dimanche soir, en clôture de la 29ème journée de Ligue 1, l'OGC Nice se déplace sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Un match qui s'annonce électrique, de par la position au classement des deux équipes, toutes deux sur le podium avec 50 points, mais surtout par rapport aux incidents survenus à l'Allianz Riviera en août dernier, lors du match aller.

"On doit s'appuyer sur l'adversité qu'il va y avoir"

Natif de Marseille, Christophe Galtier, l'entraîneur des Aiglons, s'attend à un accueil potentiellement houleux de la part des supporters phocéens, mais se dit heureux de pouvoir célébrer le football dans une telle ambiance. "C'est très bien que le stade soit plein. Pendant des mois et des mois, on voyait de belles affiches dans des stades vides. Ça ne doit pas être un poids, on doit s'appuyer sur l'adversité qu'il va y avoir", a-t-il confié face à la presse.

L'article continue ci-dessous

"Le public va nous siffler mais on a beaucoup de joueurs qui ont connu cette ambiance-là. Si je crains une ambiance hostile ? Non. Ce qui s'est passé en début de saison, c'est du passé. Il y a eu deux autres matches depuis, on a eu des supporters magnifiques et exceptionnels chez nous en Coupe de France, je ne peux pas imaginer que ce soit hostile", a-t-il ajouté.

Galtier aime ce genre d'atmosphères

"Il y aura 60 000 Marseillais qui vont pousser fort derrière leur équipe, dans un environnement magnifique pour le foot", a enfin déclaré l'ancien coach du LOSC et de l'ASSE. Si l'ambiance promet d'être chaude en tribunes, elle pourrait être électrique sur les bancs, Jorge Sampaoli et Christophe Galtier ayant des caractères plutôt bien trempés.