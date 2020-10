Nice, Dolberg sera bien là face à Leverkusen

Le coach niçois Patrick Vieira a annoncé le retour de Kasper Dolberg en conférence de presse.

Blessé, il n'était pas là lors du succès de l'OGC Nice à Saint-Etienne dimanche (3-1) en .

Mais Kasper Dolberg est attendu avec le Gym pour son entrée en lice en face au jeudi soir.

Lors de son point presse à la veille du match européen de son équipe, le coach des Aiglons Patrick Vieira a confirmé que son attaquant serait présent face à l'équipe allemande.

« Kasper se sent beaucoup mieux. Il s'est entraîné avec l'équipe hier (mardi) et il n'a plus aucun souci. Youcef et Alexis Claude-Maurice sont bien sûr également dans le groupe. Ils prétendent à une place de titulaire. Ils se sont entraînés et se sentent très bien. On prendra la décision demain, » a rassuré l'ancien international tricolore.