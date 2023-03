Nice - Auxerre : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Nice - Auxerre : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Nice est l'équipe en forme du moment en Ligue 1. Depuis l'arrivée de Didier Digard sur le banc des Aiglons début janvier, l'OGC Nice est toujours invaincu en championnat de France. En huit matches de Ligue 1, Nice s'est imposé à six reprises pour deux matches nuls et a donc pris vingt points sur vingt-quatre possible, se relançant totalement dans la course à l'Europe.

Nice invaincu en Ligue 1 sous l'ère Digard

En face, Auxerre n'est pas en reste. Alors que les Bourguignons semblaient condamnés à descendre en fin de saison, ils se sont totalement relancés dans la course au maintien lors des trois dernières semaines. Les Auxerrois ont commencé par deux matches nuls contre Reims et Angers avant de surprendre leur monde en battant Lyon, à domicile, et Lorient à l'extérieur.

Désormais seizième de Ligue 1 et premier non relégable, Auxerre veut poursuivre sur sa belle série et se donner un peu plus d'air dans la course au maintien. Ce ne sera vraiment pas chose aisée face à Nice, d'autant plus que l'AJA est la deuxième pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur, juste devant Angers, et ce même si Nice est bien moins à l'aise à domicile qu'à l'extérieur cette saison.

Auxerre totalement relancé

Septième de Ligue 1 avec cinq points de retard sur Rennes, cinquième et détenteur de la dernière place européenne, et neuf sur Lens et Monaco, Nice doit absolument l'emporter face à un candidat au maintien pour poursuivre ses aspirations européennes. Les Niçois tenteront de réaliser un match aussi accompli qu'à Monaco et espéreront pouvoir s'appuyer sur un aussi grand Terem Moffi, auteur de ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Sans aucun doute, malgré la dynamique positive d'Auxerre, Nice part largement favori de cette première rencontre de la 26ème journée de Ligue 1.

Horaire et lieu du match Nice - Auxerre

Ville : Nice

Nice Stade : Allianz-Riviera

Allianz-Riviera Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Nice - Auxerre ?

Nice-Auxerre

Ligue 1

Vendredi 3 mars

21h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h45 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme Prime Vidéo.

Série actuelle de Nice et d'Auxerre

Nice : VVVNV



Auxerre : NDNVV

Les blessés et absents de Nice et d'Auxerre :

Didier Digard sera privé de Nicolas Pépé, Marcin Bulka et Joe Bryan, blessés de longue date, pour la réception d'Auxerre. Blessé ces dernières semaines, Youcef Atal est sur le chemin du retour mais risque d'être un peu trop juste tandis qu'Aaron Ramsey est incertain et pourrait intégrer la catégorie des blessés.

Du côté d'Auxerre, Theo Pellenard, blessé, et Kaïs-Ruiz, malade, sont forfaits alors que Nuno Da Costa et Elisha Owusu sont incertains.

Les équipes probables

XI de départ de Nice : Schmeichel - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Rosario, Boudaoui, Thuram - Laborde, Moffi, Diop.

XI de départ d'Auxerre : Radu – Raveloson, Jubal, Touré – Zedadka, Massengo, Toure, Mensah - Dembele, Perrin - Abline.