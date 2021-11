Nice : Agacé, Christophe Galtier menace de "tout changer"

Obligé de puiser dans ses forces il y a une semaine à Clermont pour l’emporter, l’OGC Nice n’a cette fois pas réussi à inverser la tendance contre le FC Metz. Face à la lanterne rouge de Ligue 1, les Aiglons ont mordu la poussière et marque le pas au classement. De quoi passablement énerver un Christophe Galtier, bien sur les nerfs après le revers de son équipe.

"On a peut être tendance à croire que les choses se présentent facilement puisqu'on répète… (il reprend) C'est ce qui m’agace énormément, et quand je dis ça m'agace, moi, intérieurement, qu’on répète le même genre d’erreurs et de comportements dans nos entames de match, a-t-il constaté en conférence. C'était le cas à domicile contre Montpellier, nous n’étions pas parvenus à inverser la tendance. C’était le cas à Clermont, nous avons réussi à l’emporter. Ce soir, c’est à peu près comme face à Montpellier."

Nice trop facile ?

Deuxième du championnat mais avec seulement une victoire sur les trois derniers matches, Nice n’a plus la même assise qu’au début de la saison. Parmi les équipes les plus emballantes à voir jouer depuis quinze journées, les Aiglons se sont peut-être fait prendre à leur propre jeu et font preuve de suffisance.

Afin d’enrayer cette spirale négative, Galtier n’a d’ailleurs pas hésité à brandir la menace du changement, que ce soit tactique ou sur les joueurs.

"J’ai la possibilité dans mon effectif de changer certaines choses, et je vais le faire", a-t-il déclaré, menaçant certains profils de joueurs.

"Quand ça se répète, vous ne pouvez pas rester les deux pieds dans le même sabot, a-t-il estimé. L’équipe a été généreuse, notamment sur la deuxième partie du match, en deuxième période, elle s’est engagée, quelquefois de manière désorganisée, c’était brouillon, mais au moins il y avait une envie d’apporter du danger. Ce qui n’a pas été le cas au début du match. On va calmement tout analyser, mais il faudra automatiquement changer des choses. Il y a un trop gros décalage entre ce que nous avons travaillé et ce que nous avons produit."