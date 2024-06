Nez cassé de Mbappé, le Real Madrid voit rouge !

Le Real Madrid s'inquiète de présenter à ses fans la nouvelle recrue Kylian Mbappé avec le nez meurtri et cassé après sa blessure à l'Euro 2024.

Mbappé s'est cassé le nez en sautant de la tête lors de la victoire 1-0 contre l'Autriche à l'Euro 2024. Le Français a été remplacé et devra subir une intervention chirurgicale à un moment donné, bien que la France envisage clairement de l'utiliser pour le reste de son tournoi. Cependant, selon L'Equipe, le Real Madrid n'est pas content de ce qui est arrivé au visage de sa nouvelle recrue.

Le rapport affirme que les inquiétudes de Madrid concernent la présentation du crack aux supporters plus tard dans l'été. Lorsqu'il aura terminé l'Euro 2024, le Bondynois passera sous le bistouri et se dirigera vers le Santiago Bernabeu pour être présenté devant les fidèles madrilènes. Mais les hauts responsables du club craignent que les médias ne capturent Mbappé avec un visage meurtri et cassé à la suite de son incident, ce qui enlèverait le spectacle.

Le Real Madrid pas content

Mbappé n'a pas encore marqué à l'Euro Le talisman prolifique des Bleus était en pleine forme pour le Paris Saint-Germain en 2023-24, marquant 44 fois, mais le joueur de 25 ans ne semble pas trouver le chemin des filets pour son pays cet été, manquant un face-à-face particulièrement choquant contre L'Autriche.

Madrid espère que sa vedette se rétablira très rapidement au cours des prochaines semaines et pourra être dévoilé officiellement sans aucune blessure visible. Le joueur lui-même devra peut-être s'absenter au moins pour le prochain match, mais reviendra avec un masque pour éviter que son nez ne soit davantage endommagé.