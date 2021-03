Neymar sur le banc face à l’OL

De retour dans le groupe après cinq semaines d’absence, Neymar démarrera la rencontre OL – PSG en tant que remplaçant.

Neymar pourrait faire son grand retour à la compétition, ce dimanche à l’occasion du grand choc de championnat opposant l’Olympique Lyonnais au PSG. Mais, il ne le fera pas en tant que titulaire. Mauricio Pochettino a choisi d’être prudent avec lui en le faisant démarrer sur le banc.

En attaque, le coach argentin a misé sur le trio Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Moise Kean. Une attaque qui aura fière allure, mais les Gones ne seront pas en reste dans ce domaine-là. Rudi Garcia a aligné la triplette Depay, Kadewere et Toko-Ekambi.

A noter côté parisien la titularisation de Danilo Pereira au poste de récupérateur. Le Portugais a été préféré à Leandro Paredes. Idrissa Gueye et Marco Verratti l’accompagneront dans l’entrejeu.

Derrière, on a fait confiance à Alessandro Florenzi et Abdou Diallo comme latéraux, tandis que Marquinhos et Kimpembe gardent leur place dans l’axe central.

Côté lyonnais, il n’a pas de surprise à signaler. L’absence de Houssem Aouar profite à Maxence Caqueret. Thiago Mendes et Lucas Paqueta sont également présents au coup d’envoi.

Les onze de départ :

Lyon : Lopes ; Marcelo, Denayer, De Scilgio, Cornet ; Paqueta, Thiago Mendes, Caqueret; Kadewere, Depay, Toko-Ekambi.

PSG : Keylor Navas ; Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Abdou Diallo ; Danilo Pereira, Gueye, Verratti ; Di Maria, Mbappé, Kean.