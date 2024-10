Neymar s'offre sa propre île pour 10M€

Selon certaines informations, Neymar serait sur le point d'acheter sa propre île au large des côtes du Brésil pour la somme de 7 millions de livres.

Neymar a eu beaucoup de temps pour des activités extrascolaires après avoir subi une blessure au ligament croisé antérieur qui l'a écarté des terrains pendant près d'un an, et il semble qu'il ait passé son temps à chercher de nouveaux foyers. L'attaquant d'Al-Hilal est sur le point d'acheter l'île privée de Japao, un refuge tropical situé au large de la ville portuaire d'Angra dos Reis, selon The Sun.

Neymar aurait été intéressé par l'achat de l'île après que son propriétaire ait baissé le prix demandé de plus de 3 millions de livres sterling. Le refuge de six acres comprend une villa principale avec deux suites parentales, trois bungalows avec vue sur la mer et un étang à poissons koï, et n'est accessible que par bateau ou par hélicoptère. Un visiteur a écrit dans une critique en ligne : "Les vues panoramiques sur l'océan et le paysage mystique de l'île en font un endroit incroyablement spécial pour trouver un peu de solitude".

Neymar prévoit de louer l'île pour plus de 40 000 £ plus tard ce mois-ci dans le cadre d'un « essai », selon le journaliste brésilien Leo Dias. L'ex-femme du joueur de 32 ans, Bruna Marquezine, fait partie de ceux qui ont séjourné sur l'île par le passé.

