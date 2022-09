Neymar révèle ce qu’il pense de Messi et Ronaldo

L’attaquant du PSG a tenu des propos laudateurs envers les deux plus grands joueurs du 21e siècle, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Neymar a qualifié Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de "génies". Le Brésilien a avoué sans problème qu’il s’agissait d’un duo hors normes et qu’on pourrait ne plus revoir dans le monde du football.

Neymar a donné son avis sur deux des plus grands joueurs de tous les temps tout en complimentant le duo anglais Jude Bellingham et Harry Kane. Le Brésilien a été invité à décrire une foule de talents en un mot. Il a également été très élogieux envers l'étoile montante du football espagnol, Pedri.

Neymar nostalgique de la MSN ?

Lorsqu'on lui a demandé de décrire Messi et Ronaldo, Neymar a simplement répondu "génie". Son verdict sur Kane n’était pas aussi spontané, réfléchissant à sa réponse avant de dire "intelligent". Il a ensuite été interrogé sur la génération montante, qualifiant Bellingham de "qualité" avant de faire l'éloge de Pedri : "Classique, Iniestaesque".

L'opinion de Neymar compte. L'international brésilien est l'un des meilleurs joueurs du monde et est respecté par ses adversaires dans le monde entier. Il est intéressant de noter que le joueur de 30 ans a choisi d'utiliser le même terme pour décrire Messi et Ronaldo et c’est aussi le qualificatif qu’il a utilisé pour Luis Suarez, son ex-coéquipier au Barça.

L'ailier du PSG réalise un début de saison très convaincant. Il espère continuer sur sa lancée lors de la réception de Brest avant son deuxième match de Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa. Après avoir brillé avec le PSG, « Ney » aura sans doute à cœur ensuite de conquérir la Coupe du monde avec le Brésil au Qatar.