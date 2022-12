Neymar relaxé par la justice dans le procès sur son transfert au Barça

Ce mardi, Neymar a été relaxé par la justice espagnole dans son procès concernant son transfert de Santos au Barça.

Malgré l’élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du monde, Neymar va pouvoir être soulagé d’un tout autre problème. Ce mardi, l’international brésilien se présentait devant la justice dans un tribunal espagnol. Il était accusé d’être impliqué dans une affaire de fraude et de corruption concernant son transfert de Santos au FC Barcelone en 2013 et risquait jusqu’à deux ans de prison et 10 millions d’euros d’amende.

Neymar relaxé par la justice

Mais finalement, le joueur parisien a été relaxé par le tribunal. Alors que Neymar ainsi que ses parents mais aussi Sandro Rosell et Josep Bartomeu (anciens présidents du Barça) et Odilio Rodrigues Filho, ancien dirigeant du club de Santos, tous ont été relaxés par les juges de l’audience provinciale de Barcelone, expliquant n’avoir constaté aucun délit chez eux. Une décision surprise mais bien venue pour le joueur du Paris Saint-Germain, qui va désormais pouvoir se concentrer sur sa deuxième partie de saison avec le club de la capitale.