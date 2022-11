Neymar pourrait manquer les huitièmes de finale de la Coupe du Monde

Blessé à la cheville depuis le premier match du Brésil, Neymar pourrait être absent lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Assuré de disputer les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 grâce à ses deux victoires face à la Serbie et la Suisse, le Brésil reste toujours inquiet pour Neymar. Sorti sur blessure en fin de rencontre, le joueur parisien souffre d’une entorse à la cheville. Les premiers bilans étaient plutôt optimistes et le staff brésilien pensait pouvoir compter sur sa star pour les huitièmes de finale.

Neymar pourrait manquer les huitièmes

Mais la Seleçao va peut-être devoir patienter un peu plus longtemps que prévu. D’après le média auriverde TNT Sports, la donne aurait récemment changé. Ce mercredi, il est dit le staff de la sélection brésilienne serait de plus en plus pessimiste quant à la participation du numéro 10 brésilien pour les huitièmes de finale. En cas de première place dans le groupe G, la Nation aux cinq étoiles affrontera le deuxième du groupe H dimanche, elle jouerait mardi en cas de deuxième place.

EXCLUSIVO: Danilo pode voltar já nas oitavas, mas Neymar e Alex Sandro seguem tratando a lesão. Voltem logo, craques! 🇧🇷 #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/Ap85yB3eqq — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 30, 2022

Après avoir manqué la demi-finale du Mondial 2014 en raison d’une blessure aux vertèbres, l’ancien Barcelonais pourrait connaître un nouveau coup dur dans une Coupe du monde. Reste maintenant à voir comment évoluera l’état de sa cheville dans les jours à venir. Une chose est certaine, il ne jouera pas face au Cameroun vendredi.