Neymar piraté ! L'énorme fuite

Lorsque Coritiba a annoncé vendredi soir la signature de Neymar sur son site Internet, les fans ont dû commencer à s'enthousiasmer.

L'équipe brésilienne de Serie B a dû rapidement calmer l'ambiance et révéler la vérité : son site Internet avait été piraté et elle n'allait pas recruter le meilleur buteur de tous les temps du pays. Le message sur le site Internet affirmait que Neymar avait accepté de rejoindre le club à la fin de son contrat avec Al-Hilal cet été et qu'il avait pour objectif de revenir dans l'élite du football brésilien.

Neymar n'a pas accepté de signer avec le Coritiba, et peu de temps après la publication du faux message sur le site Internet du club, l'équipe informatique du Coritiba a fait fermer le site et le remettre sous contrôle, et le message a été supprimé. Neymar a été associé à un retour au Brésil après l'expiration de son contrat avec le club saoudien, bien qu'il soit plus probable qu'il rejoigne son club d'enfance, Santos. Le séjour du Brésilien à Riyad a été un désastre, les blessures limitant considérablement son temps de jeu, mais il a récemment fait un retour au score et a le temps de renverser la situation.

Coritiba n'est pas le premier club à souffrir d'un incident de piratage informatique. En mai 2024, Fluminense a annoncé sur son site Web avoir signé la superstar norvégienne de Manchester City Erling Haaland après "d'intenses négociations et un grand effort de notre direction". Bien qu'à la déception des fans brésiliens, il ne s'agissait que d'un autre pirate informatique.

Neymar aurait donné le "feu vert" à un retour au Brésil via Santos et pourrait chercher à quitter l'Arabie saoudite dès ce mois-ci. Le contrat du Brésilien avec Al-Hilal court jusqu'à l'été de cette année, mais il pourrait choisir de renoncer à ces revenus en faveur d'un retour anticipé dans son club d'enfance. La perspective de jouer à nouveau pour Santos et de se préparer pour la Coupe du monde pourrait s'avérer trop tentante.