Neymar ne pense plus au Ballon d’Or

La star brésilienne ne veut plus se faire d’illusions avec le trophée du Ballon d’Or.

Contrairement à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Neymar n’a encore jamais remporté le Ballon d’Or France Football. Et il y a peu de chances pour qu’il le conquière cette année, vu qu’il n’a rien gagné si ce n’est les peu glorieuses Coupes de France et Trophée des Champions.

Samedi soir, Neymar a encore raté une belle possibilité de se rapprocher de ce prix en perdant en finale de la Copa America avec sa sélection auriverde contre l’Argentine (0-1). Il reste d’ailleurs sans titre glané avec sa sélection, si ce n’est l’or olympique aux JO de Rio.

Après la rencontre à Maracana, il a été demandé à l’attaquant parisien s’il pense toujours à cette distinction. Sa réponse fut la suivante : « Je ne sais pas ce qu’il faut faire pour être sur le podium, mais cela n’a pas d’importance pour moi. Ce que je veux, c’est devenir un champion avec le Paris Saint-Germain, mais aussi avec l’équipe nationale du Brésil. C’est ce qui est important pour moi. »

« Les récompenses individuelles n’est pas un objectif »

Il fut une époque où « Ney » clamait vouloir devenir meilleur joueur au monde. Mais, aujourd’hui, il ne raisonne plus ainsi. L’obsession en question ne l’anime plus. Plus mature, il essaye de penser surtout collectif. « Les récompenses individuelles, c’est beau, c’est cool, bien évidemment, et c’est gravé sur mon étagère, mais pour moi, ce n’est pas un objectif », a-t-il expliqué.

Pour rappel, Neymar n’a jamais fini mieux que troisième au classement du Ballon d’Or. Et en 2019, où il a longtemps blessé, il ne figurait même pas parmi les nommés.

Le dernier brésilien à avoir remporté ce prix individuel est Kakà en 2007. C’était juste avant le long règne de Messi et de Ronaldo. Un règne qui dure toujours d’ailleurs, si l’on excepte la parenthèse Luka Modric en 2018.