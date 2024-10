Neymar meilleur que Ronaldo ? La scandaleuse comparaison

Neymar admet être « tellement heureux » après son retour qui lui a valu d'être comparé à Ronaldo.

Après 12 mois d'absence en raison d'une blessure aux ligaments du genou, Neymar a finalement fait son retour sur le terrain lorsqu'il a été introduit comme remplaçant par Al-Hilal lors de leur victoire en Ligue des champions de l'AFC contre Al Ain - l'international brésilien ayant été remplaçant pendant 13 minutes.

L'article continue ci-dessous

Une rencontre palpitante s'est terminée 5-4 en faveur des champions de la Pro League saoudienne, Neymar ayant achevé un long chemin vers la guérison qui l'a laissé en larmes à certains moments. Le joueur de 32 ans a déclaré aux journalistes sur le terrain au coup de sifflet final : « Je me sens bien... J'ai toujours eu une bonne équipe. Je suis tellement heureux. Je suis de retour ! Je suis de retour ! »

Neymar n'avait été retenu que pour cinq apparitions avec Al-Hilal après avoir subi une grave blessure au genou lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2026, le 18 octobre 2023. Son retour n'est pas seulement accueilli favorablement par ceux du Brésil et du Moyen-Orient, les fans de football du monde entier sont ravis de le revoir.

L'ancien défenseur international uruguayen Diego Lugano a déclaré à ESPN que le football dans son ensemble bénéficiait du retour de la magie de Neymar - sa récupération étant comparée à celle de son compatriote R9, qui a lui-même souffert de blessures. Lugano a déclaré : « Une très bonne nouvelle pour le football mondial. Le joueur le plus magique que le football ait connu au cours de la dernière décennie, différent. Je pense que c'est le plus grand défi de sa carrière. S'il peut redevenir 70 ou 80 % de ce qu'il était il y a des années, ce sera le plus grand retour du football, même comparé à celui du Phénomène.

« Après un an d'absence, c'est très difficile de retrouver le même rythme et le même niveau qu'avant, surtout avec son style de jeu. Et maintenant, avec ses articulations fragilisées, j'imagine qu'il n'aura plus la même légèreté qui le caractérisait tant. Mais tout le monde l'espère pour qu'il se rapproche de ce niveau pour tenter de remporter la dernière Coupe du monde. »