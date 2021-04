Neymar, Mbappé, Messi, Sergio Ramos… Pochettino fait le point sur les dossiers chauds du PSG

Invité de la Cadena Ser, l’entraîneur du PSG a été invité à faire le point sur les rumeurs de transferts autour du club.

En France et en Espagne, il n’y en a finalement que pour ceux deux. Qui sont-ils ? Neymar et Kylian Mbappé, bien évidemment. Il ne se passe pas un jour sans que le nom des deux stars du PSG ne soit cité de par et autre des Pyrénées. Il faut dire que leur situation contractuelle pousse à s’interroger. Resteront-ils dans la capitale française ou feront-ils leurs bagages.

Invité de l’émission 'El Larguero' sur la Cadena Ser, Mauricio Pochettino a forcément été interrogé sur l’avancée des discussions avec Neymar et Mbappé, en même temps qu’il savourait la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions.

"L'objectif est de garder les meilleurs joueurs. Le club veut gagner la Ligue des champions et la capacité de ce club est de garder Neymar et Kylian pour de nombreuses années", a prévenu l'entraîneur du PSG.

"Depuis trois mois, nous avons une très bonne relation. Les deux joueurs sont très engagés envers le club. Toute équipe veut les avoir dans leurs rangs. Je suis optimiste sur le fait qu'ils resteront."

L’entraîneur du PSG a de quoi être optimiste. Quelques minutes après la qualification contre le Bayern Munich, Neymar n’a pas hésité à réitérer son désir de poursuivre l’aventure parisienne de quelques années. Mais qu’en est-il de Mbappé ? A la différence de son partenaire, le champion du monde 2018 laisse planer le suspense, avec l’ombre du Real Madrid au dessus du Parc des Princes. En tout cas, Pochettino ne souhaite pas le voir partir.

"Après avoir partagé trois mois de vestiaires avec Kylian, je me battrai de toutes mes forces pour qu'il reste avec nous."

Depuis ses débuts comme entraîneur, Mauricio Pochettino a l’habitude d’être proche de ses joueurs. Un argument de plus afin de convaincre totalement Mbappé de rester ? Seul l’avenir le dira… En tout cas, Pochettino s’est montré beaucoup moins loquace au moment de réagir aux questions sur de potentielles arrivées de Lionel Messi et Sergio Ramos.

"Nous nous sommes dit bonjour et nous avons parlé à l'intérieur avec Jordi Alba, Neymar et Rafinha. Nous avons eu une bonne discussion", a d'abord lancé Pochettino avant de glisser : "je suis sûr qu’on saura bientôt ce qui se passe avec Messi."

"Mais je n'aime pas parler de joueurs qui ne sont pas dans mon équipe. Il y a beaucoup de rumeurs et le PSG travaille chaque année pour améliorer l'équipe. Il ne reste que peu de temps avant que tout commence à bouger."

Sans vraiment confirmer ni vraiment démentir, Mauricio Pochettino a laissé la porte ouverte à toutes les folies. Et le marché des transferts n’a même pas encore ouvert ses portes !