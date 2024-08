Neymar, la grande annonce

Le Brésilien a donné une nouvelle information sur son rétablissement.

La star de la Samba n'a plus joué depuis qu'elle s'est blessée aux ligaments du genou en octobre 2023. Il n'a fait que cinq apparitions avec Al-Hilal après avoir signé un contrat lucratif avec la Pro League saoudienne.

Il a été question d'un séjour écourté au Moyen-Orient et d'un retour de Lionel Messi à l'Inter Miami (MLS). Neymar a fait taire ces rumeurs et a déclaré qu'il souhaitait prouver sa valeur à Al-Hilal.

Pour cela, il doit retrouver sa pleine forme le plus rapidement possible, et le joueur de 32 ans est déjà de retour sur les pelouses. Le joueur de 32 ans a d'ores et déjà repris le chemin de la pelouse : "Un jour de plus de travail, un jour de moins d'attente".

Neymar a parlé de participer à la Coupe du monde des clubs 2025, ce qui signifie qu'il honorera un contrat qui court jusqu'à l'été prochain. Après cela, les options seront étudiées - avec un désir précédemment déclaré de revenir à ses racines à Santos.