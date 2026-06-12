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Neymar juniorImago
Jonathan van Haaster

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Neymar Júnior sera contraint de manquer le match décisif de la Coupe du monde opposant le Brésil au Maroc

Brésil vs Maroc
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Neymar Júnior est forfait pour le match de Coupe du monde entre le Brésil et le Maroc. Le sélectionneur Carlo Ancelotti a confirmé vendredi soir que l’attaquant vedette de 34 ans n’était pas encore totalement remis de sa blessure.

L’attaquant, déjà absent lors des dernières sorties de Santos en raison d’une blessure au mollet, n’a pas encore retrouvé son niveau physique optimal et avait déjà manqué les récents matchs amicaux contre le Panama et l’Égypte.

Si la Confédération brésilienne de football (CBF) a signalé des progrès significatifs dans sa convalescence, le match face au Maroc, programmé le 14 juin à minuit (heure néerlandaise), arrive trop tôt pour le joueur.

« Il travaille dur pour retrouver la forme le plus vite possible », a déclaré Ancelotti. « Nous espérons qu'il pourra reprendre l'entraînement à plein temps la semaine prochaine. »

Reste à savoir s’il sera opérationnel pour la phase de groupes : après le Maroc, le Brésil affrontera Haïti le 20 juin puis l’Écosse le 25 juin.

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Le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi, lui, minimise l’absence de la star : « Nous sommes prêts à affronter le Brésil avec ou sans Neymar, cela ne change rien. »

Son ancien coéquipier au PSG Achraf Hakimi a toutefois exprimé sa déception : « Je veux affronter les meilleurs joueurs, et Neymar fait partie des meilleurs », a déclaré le capitaine marocain.

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