Neymar : "J'ai manqué de sagesse"

Neymar a fait savoir qu'il regrettait d'avoir «agi comme un imbécile» pour récolter un carton rouge dimanche, mais la star du qui a déclaré qu'il était important que les dirigeants réfléchissent sur le rôle du racisme dans le sport après l'altercation de dimanche avec Alvaro Gonzalez.

La star brésilienne a accusé Gonzalez de racisme lors des dernières minutes du Classique, qui a vu un total de cinq joueurs expulsés pour leurs participation à une grosse échauffourée en fin de match.

Neymar s'est exprimé sur Twitter après le match pour dire que son seul regret était de "ne pas avoir frappé ce connard au visage", tandis que Gonzalez a répondu en niant avoir abusé racialement de la star brésilienne. Le PSG a depuis soutenu Neymar et ce dernier a publié lundi soir une longue déclaration ajoutant qu'il regrettait maintenant de voir comment il a aggravé la situation.

"Hier, j’étais révolté. J’ai été puni par un carton rouge parce que j’ai voulu frapper quelqu’un qui m’a offensé. J’ai pensé que je ne pouvais pas partir sans faire quelque chose parce que j’ai réalisé que les arbitres ne feraient rien, qu’ils n’ont pas remarqué ou ignoré l’incident. Durant le match, je voulais répondre comme toujours, en jouant au football. Les faits montrent que je n’ai pas réussi. Je me suis révolté… Dans notre sport, les agressions, les insultes, le fait de jurer font partie du jeu, de l’adversité. Tu ne peux pas être affectueux. Je comprends en partie ce gars, tout ça fait partie du jeu. Mais le racisme et l’intolérance sont inacceptables."

Plus d'équipes

"Je suis noir, fils de noir et petit-fils de noir aussi. Je suis fier et je ne me vois pas différent de quiconque, poursuit-il. Hier, je voulais que ceux en charge du match se positionnent de manière impartiale et comprennent qu’il n’y a plus de place pour une attitude préjudiciable. Montrer et voir tout ce qu’il s’est passé. Je suis attristé par le sentiment de haine qu’on peut provoquer quand on craque dans le feu de l’action. Aurais-je dû l’ignorer? Je ne sais pas encore… Aujourd’hui, la tête froide, je réponds oui. Mais en temps voulu, mes compagnons et moi avons demandé de l’aide aux arbitres et nous avons été ignorés."

"Nous qui sommes impliqués dans le divertissement devons réfléchir. Une action a conduit à une réaction et ça a entraîné ce qu’il s’est passé. J’accepte ma sanction parce que j’aurais dû suivre la voie du football propre. J’espère, d’autre part, que celui qui a offensé sera également puni. Le racisme existe, ça existe, mais nous devons arrêter ça. Pas plus. Assez! Le gars était un imbécile et j’ai aussi agi comme un imbécile en me laissant impliquer là-dedans."

"Hier, j’ai perdu le match et j’ai manqué de sagesse. Être au centre d’une telle situation ou ignorer un acte raciste n’aidera pas. Je le sais, mais pacifier ce ‘mouvement anti-raciste’ est notre obligation pour que les moins privilégiés puissent naturellement être défendus. Nous nous reverrons et ce sera avec ma façon de faire, jouer au football. Reste en paix! Reste en paix! Tu sais ce que tu as dit… Je sais ce que j’ai fait. Plus d’amour dans ce monde".