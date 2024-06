Neymar frustré par le Brésil, son message aux critiques

Neymar a partagé sur les réseaux sociaux un message émouvant adressé aux critiques du Brésil après le match nul contre le Costa Rica.

Neymar a assisté, frustré, au match nul et vierge entre le Brésil et le Costa Rica, lors de la première journée de la Copa América 2024, mardi. La star de la Selecao a toutefois apporté son soutien à l'équipe brésilienne après le match en rédigeant un message émouvant à l'attention des détracteurs de l'équipe.

Sur Instagram, la star d'Al-Hilal a posté une photo de lui dans les tribunes du SoFi Stadium en Californie et a écrit en légende : "Quand nous sommes sur le terrain, nous voulons évidemment faire de notre mieux. Il y a des jours où l'on ne réussit rien, mais il y a aussi des jours où l'on réussit. Être un joueur de football signifie être jugé tout le temps, à chaque passe, à chaque coup de pied, à chaque choix... et le pourquoi de tout cela ? Parce que TOUS les Brésiliens voulaient être joueurs de l'équipe nationale brésilienne, tout le monde a rêvé et tout le monde a essayé. Et c'est pourquoi ceux qui sont à l'extérieur pensent qu'ils en savent plus que ceux qui sont à l'intérieur, et c'est normal.

"De l'extérieur, on peut avoir une vision que l'on ne verrait jamais sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai vécu le côté supporter, plein d'angoisse, j'ai senti que le but allait sortir, j'ai eu des frissons, mais je ne franchirai JAMAIS la ligne en dehors du terrain. Le match est terminé, nous allons de l'avant, nous nous entraînons et nous nous améliorons pour le prochain match. Je fais beaucoup confiance à ce groupe et je sais qu'ils feront de leur mieux pour eux-mêmes, leur famille et tous les supporters brésiliens !"

Après une sortie réussie avec le Real Madrid lors de la saison 2023/24, Vinicius Jr. était censé briller pour les quintuples champions du monde lors de la Copa América et devenir le chef de file du groupe en l'absence de Neymar. Cependant, la star de Los Blancos a livré une performance décevante et a été remplacée par son futur collègue Endrick à la 71e minute.